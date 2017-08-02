Финансовые новости
- |
- 02.08.17
- |
- 16:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ОАЭ отменили запрет на импорт украинской продукции птицеводства
14:46 02.08.2017 |
Объединенные Арабские Эмираты отменили временный запрет на импорт украинской продукции птицеводства, введенный в средине марта из-за вспышек птичьего гриппа, сообщается на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Соответствующая информация поступила от Всемирной торговой организации.
В частности, отменен запрет на ввоз украинской домашней и дикой птицы, продукции птицеводства.
Как сообщалось, в средине марта запрет на поставки продукции птицеводства со всей территории Украины из-за вспышек птичьего гриппа ввели Ирак, Китай, Катар, Йемен, Иордания.
Принцип регионализации к поставкам украинской продукции птицеводства применили Гонконг, ЕС, Саудовская Аравия, ОАЭ. Запрет на поставки в эти страны касается только тех украинских областей, где были зафиксированы вспышки птичьего гриппа.
В июне - июле Катар, Ирак и Саудовская Аравия отменили запрет на ввоз птицы из Украины.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Депутат Рады Антонищак (БПП) просит Генпрокуратуру расследовать возможную госизмену Данилюка
|Как пенсионеры тянут экономику США
|Как изменит войну на Донбассе американское оружие
|Регламент "Евровидения" изменен из-за России
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на нефть стабилизировались в ходе торгов 2 августа, Brent торгуется у $51,8 за баррель
|ОАЭ отменили запрет на импорт украинской продукции птицеводства
|Мейджоры и «Приват» 2 августа подняли цену автогаза
|В январе-июне Украина увеличила добычу газа на 1,7% до 9,8 млрд куб. м
|ОПЕК столкнулась с противоречивой ситуацией
|Туризм возвращается в Киев: результаты 1-го полугодия 2017 года на рынке качественных отелей
Это интересно
|Mercedes-Benz отказался от электрического B-класса
|Боты изобрели свой язык: почему Facebook испугался искусственного интеллекта?
|Audi сократит расходы ради разработки электромобилей
|Поьзователи сервиса маршрутного такси Chariot от компании Ford смогут самостоятельно создавать новые маршрут
|15 навыков, которые необходимы каждому
|Платёжный сервис Samsung Pay может появиться на смартфонах сторонних брендов
|Швейцарцы продают мини-компьютер Intel NUC за $1 миллион