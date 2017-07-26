Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Налоговая милиция по итогам обысков заводов "Укрспирта" изъяла спиртосодержащую продукцию на 180 млн грн

15:53 25.07.2017 |

Новости АПК

 

Сотрудники налоговой милиции по итогам обысков спиртзаводов госпредприятия "Укрспирт" в понедельник, 24 июля, изъяли около 97,9 тыс. дал спиртосодержащей продукции на ориентировочную сумму более 180 млн грн.

Согласно сообщению на сайте Государственной фискальной службы (ГФС) во вторник, обыски 41 спиртзавода в 14 областях Украины санкционировал Шевченковский районный суд Киева для проведения досудебного расследования в уголовном производстве в отношении должностных лиц ГП "Укрспирт". В ходе досудебного расследования были установлены факты, подтверждающие нарушения госпредприятием законодательства Украины и вероятного неучтенного изготовления продукции.

Бывшие руководители "Укрспирта" - Александр Харт (в период 2012-2014 гг.) и Михаил Лабутин (в 2014 году) - являются фигурантами уголовных производств и находятся в розыске.

На момент проведения обысков производственную деятельность осуществляли 10 заводов "Укрспирта". На 15-ти спиртовых заводах, которые на момент проведения мероприятий не совершали производственную деятельность, установлены остатки спиртосодержащей продукции.

Решаются вопросы в отношении назначения инвентаризации остатков продукции и сырья, находящихся на спиртовых заводах, а также проведение экспертиз образцов изъятой продукции.

Должностные лица "Укрспирта" способствовали проведению следственных действий ГФС и Генеральной прокуратуры.

Согласно сообщению ГФС, незаконное изготовление спирта на мощностях легальных спиртовых заводов осуществляется с неучтенного сырья, закупаемого у населения (пшеница, кукуруза и т.д.) или у сахарных заводов (патока свекловичная) за наличные средства.

При этом осуществляется документальное оформление операций по закупке сырья по значительно завышенным ценам у фиктивных или связанных с руководителями спиртзаводов субъектов хозяйствования.

Неучтенный спирт отгружается в обход счетчиков, путем врезок в заводские коммуникации или преднамеренного вывода таких счетчиков из строя, может быть списанным по завышенным нормам потерь при производстве.

Неучтенное изготовление спирта также возможно на мощностях заводов, которые официально отчитываются об отсутствии производственной деятельности.

Вывоз незаконно изготовленного спирта из спиртовых заводов, как правило, осуществляется в нерабочее время, когда заводы официально не работают и на его акцизном складе отсутствуют представители органа ГФС.

Для транспортировки незаконно изготовленного спирта могут использоваться транспортные средства, специально оборудованные скрытыми емкостями.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

25.07 Дол­лар тор­гу­ет­ся раз­но­на­прав­лен­но к ев­ро и иене 25 июля в пред­две­рии ито­гов за­се­да­ния ФРС

25.07 Вла­сти по­до­гре­ли спрос на дол­лар на меж­бан­ке

25.07 Укра­и­на про­да­ла ва­лют­ные ОВГЗ на $157,9 млн по сни­жен­ной до 5,34% став­ке

25.07 Фон­до­вые ин­дек­сы Укра­и­ны 25 июля еще не­мно­го под­рос­ли

25.07 Мик­ро­пла­те­жи в GTA Online при­нес­ли раз­ра­бот­чи­кам $1,09 мил­ли­ар­да

25.07 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 24 июля со­ста­вил 25,8437 грн

25.07 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 25.07.17

25.07 FORT FINANCIAL SERVICES: Ва­лют­ный ры­нок FOREX кон­со­ли­ди­ру­ет­ся, япон­ская ие­на отыг­ры­ва­ет свои не­дав­ние по­те­ри

25.07 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 25.07.2017

25.07 Фон­до­вые ин­дек­сы АТР из­ме­ни­лись сла­бо 25 июля и раз­но­на­прав­лен­но в ожи­да­нии за­се­да­ния ФРС

25.07 НБУ сузил спи­сок про­ве­ря­е­мых финан­со­вых опе­ра­ций с ли­ца­ми из стра­ны-агрес­со­ра

25.07 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 25 июля

25.07 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 24.07.2017

25.07 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 25.07.17

25.07 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 24 июля умень­шил­ся на $47,6 млн до $94,4 млн

• дальше…

25.07 Дизтоп­ли­во в мел­ком опте не­зна­чи­тель­но до­ро­жа­ет 25 июля, в роз­ни­це без пе­ре­мен

25.07 Це­ны на нефть рас­тут 25 июля на обе­ща­нии Са­у­дов­ской Ара­вии огра­ни­чить экс­порт, Brent по­до­ро­жа­ла до $49,5

25.07 "Энергоатом" уве­ли­чил до­ход от ре­а­ли­за­ции элек­тро­энер­гии на 46%

25.07 Опто­вые це­ны на СУГ 25 июля вер­ну­лись к трех­ме­сяч­но­му мак­си­му­му

25.07 "Укроборонпром" под­нял­ся в ми­ро­вом рей­тин­ге про­из­во­ди­те­лей ору­жия

25.07 На­ло­го­вая ми­ли­ция по ито­гам обыс­ков за­во­дов "Укрспирта" изъ­яла спир­то­со­дер­жа­щую про­дук­цию на 180 млн грн

25.07 Укра­и­на за 5 мес. им­пор­ти­ро­ва­ла 5,7 млрд куб. м га­за на $1,3 млрд - Гос­стат

25.07 Ми­нюст по­дал кас­са­цию на ре­ше­ние апел­ля­ци­он­но­го хоз­су­да об от­мене взыс­ка­ния ди­ви­ден­дов "Газтранзита" - Пет­рен­ко

25.07 Ветс­пе­ци­а­ли­сты из Гон­кон­га изу­ча­ют воз­мож­ность экс­пор­та укра­ин­ской про­дук­ции пти­це­вод­ства

25.07 Cто­и­мость ав­то­га­за сни­зи­лась 25 июля в ря­де круп­ных се­тей

• дальше…

25.07 Чем Трам­пу гро­зит от­став­ка Тил­лер­со­на

25.07 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 25 июля 2017 го­да

25.07 Эр­до­ган объ­явил о под­пи­са­нии со­гла­ше­ния с Рос­си­ей о по­став­ках С-400

25.07 В Ин­дии хо­тят за­пре­тить са­мо­управ­ля­е­мые ав­то­мо­би­ли

25.07 Ка­на­да – вто­рая по по­пуляр­но­сти стра­на сре­ди бо­га­тых ки­тай­ских эми­гран­тов

25.07 Чис­ло за­ря­док для элек­тро­мо­би­лей в Да­нии пре­вы­си­ло чис­ло АЗС

25.07 За­чем Мол­до­ва ме­ня­ет из­би­ра­тель­ную си­сте­му

25.07 Пра­ви­тель­ство Поль­ши на­ме­ре­но до­бить­ся при­ня­тия су­деб­ной ре­фор­мы

25.07 Bloomberg: Deutsche Bank мо­жет вы­ве­сти 300 млрд ев­ро из Бри­та­нии из-за Brexit

25.07 Спец­пред­ста­ви­тель США Вол­кер под­дер­жи­ва­ет предо­став­ле­ние Укра­ине обо­ро­ни­тель­но­го во­ору­же­ния

25.07 "Роснефть" увяз­ла в ве­не­су­эль­ской тя­же­лой неф­ти

25.07 Шве­ция до­пу­сти­ла утеч­ку лич­ных дан­ных прак­ти­че­ски всех сво­их граж­дан

24.07 Боль­шой брат 2.0. Как Ки­тай стро­ит циф­ро­вую дик­та­ту­ру

24.07 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных ком­па­ний вы­би­ра­ют Ки­тай для штаб-квар­ти­ры

24.07 Эр­до­ган по­шел на­встре­чу Гер­ма­нии

• дальше…

25.07 ФГИ объ­явил кон­курс на оцен­щи­ка 99,8% ак­ций "Киевпассервиса"

24.07 По­пыт­ка пол­но­го реб­рен­дин­га. Где на са­мом де­ле бы­ла Ма­ло­рос­сия

20.07 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить пя­тую ли­нию мет­ро

20.07 Стан­ция мет­ро Клов­ская пер­вой от­ка­жет­ся от же­то­нов

18.07 Стро­и­тель­ство на По­доль­ско-Вос­кре­сен­ском мо­сту нач­нет­ся через ме­сяц

18.07 Поль­ская Pesa вы­иг­ра­ла тен­дер на по­став­ку 40 трам­ва­ев для Ки­е­ва

17.07 Ки­ев­ский мет­ро­по­ли­тен опре­де­лил­ся с про­ек­ти­ров­щи­ка­ми пер­спек­тив­ных ли­ний

17.07 Ка­нат­ную до­ро­гу в Ки­е­ве мо­гут по­стро­ить ав­стрий­цы

12.07 Об­зор рын­ка част­ных до­мов в при­го­ро­де Ки­е­ва: ап­рель – июнь 2017 г.

12.07 Об­зор рын­ка част­ных до­мов Ки­е­ва: ап­рель - июнь 2017 г.

11.07 В Ки­е­ве уста­но­вят ты­ся­чу под­зем­ных му­сор­ных ба­ков в 2018 го­ду

10.07 Суд аре­сто­вал дель­фи­на­рий "Немо" в Ки­е­ве

07.07 "Киевпасстранс" вво­дит ра­зо­вые про­езд­ные би­ле­ты с QR-ко­дом

07.07 Укра­и­на в этом го­ду ока­за­лась в са­мой се­ре­дине все­мир­но­го рей­тин­га стран по со­ци­аль­но­му про­грес­су, не­мно­го обо­гнав Рос­сию

06.07 Элек­трон­ный би­лет в ки­ев­ском транс­пор­те обе­ща­ют внед­рить до кон­ца го­да

• дальше…

25.07 Стрель­ба в Дни­п­ре: "Профилатовская" по­ли­ция кло­нит к "эко­но­ми­че­ской версии"

25.07 По­ро­шен­ко на­зна­чил пред­се­да­те­лем Гос­по­гранслуж­бы Ци­ги­ка­ла

25.07 По­ро­шен­ко на­зна­чил На­за­рен­ко сво­им со­вет­ни­ком и при­сво­и­ли ему зва­ние ге­не­ра­ла ар­мии

25.07 Ком­мен­та­рий: "Нор­манд­ский формат" по-рус­ски

25.07 Спец­пред­ста­ви­тель США Вол­кер под­дер­жи­ва­ет предо­став­ле­ние Укра­ине обо­ро­ни­тель­но­го во­ору­же­ния

25.07 По­че­му На­ли­вай­чен­ко ушел от Ти­мо­шен­ко к "сби­тым летчикам" Са­а­ка­шви­ли

24.07 Во вто­рой по­ло­вине ав­гу­ста со­сто­ит­ся встре­ча внеш­не­по­ли­ти­че­ских со­вет­ни­ков "нор­манд­ско­го формата"

24.07 Нар­деп По­ля­ков не при­был в по­ли­цию, чтобы на­деть элек­трон­ный брас­лет

24.07 По­пыт­ка пол­но­го реб­рен­дин­га. Где на са­мом де­ле бы­ла Ма­ло­рос­сия

24.07 Вы­ход­ные в АТО. Раз­ру­ше­ны Ма­рьин­ка и Зай­це­во

24.07 Это не за­мо­ро­жен­ный кон­фликт, а го­ря­чая вой­на, - Вол­кер о си­ту­а­ции на Дон­бас­се

21.07 Кро­ва­вый на­ступ­ле­ние бо­е­ви­ков. Что про­изо­шло во Крас­но­го­ров­кой

20.07 "Тонис" Ма­ке­ен­ко пе­ре­име­но­ва­ли в "Прямой"

20.07 Об­стре­лы Ма­рьин­ки. Ко­гда ВСУ уда­рят по тер­ри­ко­ну

20.07 "Дочь Рабиновича". Са­вчен­ко на­ко­нец на­шли по­ли­ти­че­ско­го со­рат­ни­ка

• дальше…

25.07 Де­бют смарт­фо­на Moto Z2 Force Edition: экран QHD и про­цес­сор Snapdragon 835

25.07 Как ру­ко­во­ди­те­лям сти­му­ли­ро­вать кре­а­тив­ность со­труд­ни­ков

25.07 Мик­ро­пла­те­жи в GTA Online при­нес­ли раз­ра­бот­чи­кам $1,09 мил­ли­ар­да

25.07 Huawei Watch 2 Porsche Design оце­ни­ли в $925

25.07 Ха­ке­ры по­хи­ти­ли $8,4 млн у крип­то­ва­лют­но­го сер­ви­са Veritaseum

24.07 5 глав­ных во­про­сов о но­вом ав­то­мо­биль­ном скан­да­ле в Гер­ма­нии

24.07 Microsoft от­ка­зы­ва­ет­ся от гра­фи­че­ско­го ре­дак­то­ра Paint

24.07 15 са­мых вли­я­тель­ных лю­дей в сфе­ре IT

24.07 На Tech World 2017 по­ка­за­ли кон­цепт сги­ба­ю­ще­го­ся план­ше­та Lenovo Folio

24.07 Ком­па­ния Mitsubishi скре­сти­ла ми­ни­вэн с крос­со­ве­ром

24.07 Ford вы­яс­нил, что ки­тай­цам не нра­вит­ся за­пах но­во­го ав­то­мо­би­ля

21.07 WSJ: Со­бе­се­до­ва­ния о при­е­ме на ра­бо­ту все ча­ще про­хо­дят в мес­сен­дже­рах

21.07 SpaceX пла­ни­ру­ет ре­а­ли­зо­вать по­втор­ный за­пуск ра­кет к 2018 го­ду

21.07 2 круп­ней­шие тор­го­вые пло­щад­ки дарк­не­та пре­кра­ти­ли су­ще­ство­ва­ние

21.07 IEEE пред­ла­га­ет стан­дар­ти­зо­вать эти­че­ские ас­пек­ты ИИ

• дальше…

25.07 Как ру­ко­во­ди­те­лям сти­му­ли­ро­вать кре­а­тив­ность со­труд­ни­ков

24.07 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных ком­па­ний вы­би­ра­ют Ки­тай для штаб-квар­ти­ры

24.07 15 са­мых вли­я­тель­ных лю­дей в сфе­ре IT

21.07 WSJ: Со­бе­се­до­ва­ния о при­е­ме на ра­бо­ту все ча­ще про­хо­дят в мес­сен­дже­рах

20.07 15 при­зна­ков то­го, что вам не­до­пла­чи­ва­ют

17.07 4 фра­зы, ко­то­рые не сто­ит го­во­рить кол­ле­гам

14.07 Уче­ные: длин­ный ра­бо­чий день ве­дет к раз­ви­тию арит­мии

04.07 12 при­зна­ков то­го, что кол­ле­ги вас не ува­жа­ют

03.07 Хо­ти­те, чтобы ва­ша но­вая долж­ность на­зы­ва­лась "нин­дзя времени"?

26.06 Как не бо­ять­ся свет­ской бе­се­ды: 10 со­ве­тов

23.06 Пас­сив­но-агрес­сив­ный кол­ле­га: 10 при­зна­ков

22.06 На­чаль­ни­ков ред­ко уволь­ня­ют за пло­хое об­ра­ще­ние с пер­со­на­лом

21.06 За 5 ми­нут до со­бе­се­до­ва­ния: как на­чать диа­лог

20.06 Гон­конг­ский мил­ли­ар­дер Ли Ка­шин уй­дет на пен­сию в 2018г в воз­расте 90 лет - WSJ

19.06 14 при­зна­ков то­го, что вас вы­жи­ва­ют из кол­лек­ти­ва

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно