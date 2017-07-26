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Ветспециалисты из Гонконга изучают возможность экспорта украинской продукции птицеводства
14:07 25.07.2017 |
Делегация Центра по вопросам безопасности пищевых продуктов - компетентного органа Специального административного округа Гонконг - с 24 по 28 июля проинспектирует в Украине систему государственного контроля за производством пищевых продуктов, в частности, мяса птицы, продуктов из него, яиц и яичной продукции.
Согласно сообщению Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, в ходе пребывания в Украине представители Гонконга ознакомятся с работой центрального и территориальных органов ведомства, процедурой госконтроля на бойнях, фермах и упаковочных центрах, а также с работой лабораторной сети.
В планах делегации - посетить Черкасскую, Винницкую и Киевскую области.
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