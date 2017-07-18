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В ЕС разрешили использовать пять ГМО-культур
12:02 17.07.2017 |
Европейская комиссия предоставила пять разрешений на использование генетически модифицированных культур для производства продуктов питания и кормов, сообщает сайт Еврокомиссии.
Речь идет о хлопчатнике сорта 281-24-236×3006-210-23 x MON 88913; хлопчатнике сорта GHB 119; кукурузе сорта Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21; кукурузе сорта DAS-40278-9 и восстановленном сорте кукурузы MON 810.
Эти ГМ-культуры прошли полную процедуру одобрения, включая получение положительного научного заключения Европейского органа по безопасности пищевых продуктов. Они не получили возражений от государств-участников ЕС в постоянном и апелляционном комитетах.
Разрешения действительны 10 лет, и любые продукты, произведенные из этих ГМ-культур, регулируются строгими правилам маркировки и отслеживания ЕС, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 107 лауреатов Нобелевской премии подписали петицию к международной организации Greenpeace с призывом остановить кампанию против ГМО.
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