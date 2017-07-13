Первый в Украине агрофудкластер начал работать в Харькове

Производители и переработчики агропродукции Харьковской области объединились в агрофудкластер Agro Food Cluster Kharkiv с целью вывести продукцию региона на новые рынки.

Согласно пресс-релизу организации, среди задач агрофудкластера - защитить местный аграрный бизнес, помочь получить добавочную стоимость и пройти путь от сырьевого рынка к перерабатывающему.

Отмечается, что кластер создан по инициативе производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции, а также компаний смежных отраслей - логистики, складирования, продаж и правовой защиты.

Agro Food Cluster Kharkiv в своей работе делает акцент на направлениях: заморозка фруктов и овощей, переработка мяса, экопродукция, кооперация в экспорте зерна.

Новосозданный кластер планирует лоббировать интересы местного производителя. Отличатся от традиционных ассоциаций агропроизводителей, будет совместными проектами и инициативами компаний, которые буду нацелены на получение добавочной стоимости продукции.

По словам почетного консула ФРГ в Харькове Татьяны Гавриш, кластер определяет профиль региона в глазах инвестора, а также защищает производителя и потребителя.

"Кластер - это всегда маркер качества. Потребитель видит логотип на продукте и знает: это местный качественный товар, он заслуживает доверия. Логотип на визитке открывает бизнесу нужные двери, упрощает переговоры - в том числе, с западными партнерами. Логотип на двери заведения означает, что рейдерская атака на него невозможна, что эта компания не сама по себе, а под надежной защитой. Это новый уровень ведения бизнеса, современный, честный и европейский", - цитируется в сообщении Т.Гавриш.

