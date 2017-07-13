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Первый в Украине агрофудкластер начал работать в Харькове
13:21 13.07.2017 |
Производители и переработчики агропродукции Харьковской области объединились в агрофудкластер Agro Food Cluster Kharkiv с целью вывести продукцию региона на новые рынки.
Согласно пресс-релизу организации, среди задач агрофудкластера - защитить местный аграрный бизнес, помочь получить добавочную стоимость и пройти путь от сырьевого рынка к перерабатывающему.
Отмечается, что кластер создан по инициативе производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции, а также компаний смежных отраслей - логистики, складирования, продаж и правовой защиты.
Agro Food Cluster Kharkiv в своей работе делает акцент на направлениях: заморозка фруктов и овощей, переработка мяса, экопродукция, кооперация в экспорте зерна.
Новосозданный кластер планирует лоббировать интересы местного производителя. Отличатся от традиционных ассоциаций агропроизводителей, будет совместными проектами и инициативами компаний, которые буду нацелены на получение добавочной стоимости продукции.
По словам почетного консула ФРГ в Харькове Татьяны Гавриш, кластер определяет профиль региона в глазах инвестора, а также защищает производителя и потребителя.
"Кластер - это всегда маркер качества. Потребитель видит логотип на продукте и знает: это местный качественный товар, он заслуживает доверия. Логотип на визитке открывает бизнесу нужные двери, упрощает переговоры - в том числе, с западными партнерами. Логотип на двери заведения означает, что рейдерская атака на него невозможна, что эта компания не сама по себе, а под надежной защитой. Это новый уровень ведения бизнеса, современный, честный и европейский", - цитируется в сообщении Т.Гавриш.
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