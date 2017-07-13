Финансовые новости
- |
- 13.07.17
- |
- 14:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Минсельхоз США повысил прогноз урожая подсолнечника в Украине в 2017г на 0,5 млн тонн
12:43 13.07.2017 |
Министерство сельского хозяйства США (USDA) в июле повысило прогноз урожая подсолнечника в Украине в 2017 году на 0,5 млн тонн, до 14,5 млн тонн по сравнению с июньским прогнозом.
Согласно сообщению на сайте американского ведомства, прогноз производства подсолнечного масла в 2017/2018 маркетинговом году (МГ, сентябрь-август) повышен на 172 тыс. тонн, до 6,02 млн тонн, экспорта - на 200 тыс. тонн, до 5,4 млн тонн.
По прогнозам USDA, производство подсолнечного шрота в Украине в новом сезоне составит 5,782 млн тонн, его экспорт - 4,8 млн тонн.
Минсельхоз США ожидает, что в 2016/2017 МГ Украина поставит на внешние рынки 5,4 млн тонн подсолнечного масла при производстве 5,934 млн тонн.
Как сообщалось со ссылкой на данные Госстата, Украина в 2016 году увеличила урожай подсолнечника на 21,7%, до 13,6 млн тонн по сравнению с 2015 годом.
Украина является мировым лидером по производству и экспорту подсолнечного масла.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада приняла новую редакцию закона о КС
|Юнкер: в Украине нужно создать специальную антикоррупционную палату в рамках существующей судебной системы
|Как Роллинс превратился в Ванхеке-2
|Борьба за аудит НАБУ продолжится осенью
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Приват минимально повысил стоимость автогаза 13 июля
|Нефть дешевеет 13 июля на отчете МЭА, Brent опустилась до $47,4 за баррель
|Рада приняла новую редакцию закона о КС
|МЭА: возвращение рынка нефти к балансу откладывается
|Крупный бизнес заплатил на 20% больше налогов, чем в прошлом году
|Первый в Украине агрофудкластер начал работать в Харькове
Это интересно
|11 городов с самыми дорогими небоскребами
|Dell начала продажи «первого в мире» ноутбука с беспроводной зарядкой
|Биткоину предрекли раскол надвое. Рынок размером $41 млрд может погибнуть до конца лета
|Рукописи Мао Цзэдуна о литературе проданы почти за $1 млн
|Новая Audi A8: «подпрыгивающая» подвеска, смартфон вместо ключа и массаж ступней
|В первом квартале 2017 года лидерами по росту цен на дедвижимость оставались китайские города
|LG представила Q6 из среднего ценового сегмента