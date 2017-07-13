Минсельхоз США повысил прогноз урожая подсолнечника в Украине в 2017г на 0,5 млн тонн

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в июле повысило прогноз урожая подсолнечника в Украине в 2017 году на 0,5 млн тонн, до 14,5 млн тонн по сравнению с июньским прогнозом.

Согласно сообщению на сайте американского ведомства, прогноз производства подсолнечного масла в 2017/2018 маркетинговом году (МГ, сентябрь-август) повышен на 172 тыс. тонн, до 6,02 млн тонн, экспорта - на 200 тыс. тонн, до 5,4 млн тонн.

По прогнозам USDA, производство подсолнечного шрота в Украине в новом сезоне составит 5,782 млн тонн, его экспорт - 4,8 млн тонн.

Минсельхоз США ожидает, что в 2016/2017 МГ Украина поставит на внешние рынки 5,4 млн тонн подсолнечного масла при производстве 5,934 млн тонн.

Как сообщалось со ссылкой на данные Госстата, Украина в 2016 году увеличила урожай подсолнечника на 21,7%, до 13,6 млн тонн по сравнению с 2015 годом.

Украина является мировым лидером по производству и экспорту подсолнечного масла.

