Финансовые новости
- |
- 13.07.17
- |
- 12:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Минсельхоз США снизил прогноз урожая зерна в Украине на 1,9% до 61,1 млн тонн в 2017
12:20 13.07.2017 |
Министерство сельского хозяйства США (USDA) в июле снизило прогноз урожая пшеницы в Украине в 2017 году на 1 млн тонн по сравнению с июньским прогнозом - до 24 млн тонн.
Согласно сообщению на сайте американского ведомства, прогноз экспорта пшеницы на 2017/2018 маркетинговый год (МГ, июль-июнь) также снижен - на 0,5 млн тонн, до 14 млн тонн.
USDA сохранил прогноз экспорта кукурузы из Украины в 2017/2018 МГ на уровне 20,5 млн тонн при урожае 28,5 млн тонн, что соответствует обнародованным показателям в июне.
В целом американское ведомство снизило прогноз урожая зерна в Украине на 1,2 млн тонн - до 61,09 млн тонн, экспорта - на 0,5 млн тонн, до 38,31 млн тонн за счет снижения показателей по пшенице.
Как сообщалось со ссылкой на предварительные данные Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт зерновых культур и муки по итогам 2016/2017 МГ составил 44,441 млн тонн.
В частности, экспорт пшеницы составил 17,531 млн тонн (на 592 тыс. тонн больше к предыдущему МГ); кукурузы - 20,703 млн. тонн (на 3,294 млн тонн больше), ячменя - 5,354 млн тонн (на 941 тыс. тонн больше); ржи - 11,4 тыс. тонн (на 7 тыс. тонн меньше); других зерновых - 304 тыс. тонн (на 61 тыс. тонн больше), муки - 402,9 тыс. тонн (на 54 тыс. тонн больше).
Урожай зерновых в Украине, по информации Госстата, в 2016 году составил около 66 млн тонн.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|"Ольха" и "Оплоты". На что пойдут дополнительные 9,5 миллиардов для украинской армии
|Новая система блокировки затронула лишь 1,1% налоговых накладных - Минфин
|Курс доллара на межбанке скатывается вниз на фоне заметного снижения активности на торгах
|Опубликован итоговый вариант закона по Донбассу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Мягкие контактные линзы – комфортное решение офтальмологической проблемы
В РУБРИКЕ
|Минсельхоз США снизил прогноз урожая зерна в Украине на 1,9% до 61,1 млн тонн в 2017
|"Ольха" и "Оплоты". На что пойдут дополнительные 9,5 миллиардов для украинской армии
|Международный трейдер Trafigura в 8 раз увеличила поставки газа в Украину в июне
|Новая система блокировки затронула лишь 1,1% налоговых накладных - Минфин
|Золото дорожает 13 июля на удешевлении доллара после выступления главы ФРС
|Нефть слабо колеблется в цене 13 июля после предыдущего роста на статистике из США
|Полиция задержала 8 подозреваемых в незаконной разработке отвалов и вмешательстве в поставки металлолома на промпредприятия в составе ОПГ
Это интересно
|Рукописи Мао Цзэдуна о литературе проданы почти за $1 млн
|Новая Audi A8: «подпрыгивающая» подвеска, смартфон вместо ключа и массаж ступней
|В первом квартале 2017 года лидерами по росту цен на дедвижимость оставались китайские города
|LG представила Q6 из среднего ценового сегмента
|Google наняла пять юридических фирм для разбирательств по решениям ЕК
|Связь без границ от мобильного оператора "Киевстар"
|Израильтяне научат танкистов видеть сквозь корпус