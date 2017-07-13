Минсельхоз США снизил прогноз урожая зерна в Украине на 1,9% до 61,1 млн тонн в 2017

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в июле снизило прогноз урожая пшеницы в Украине в 2017 году на 1 млн тонн по сравнению с июньским прогнозом - до 24 млн тонн.

Согласно сообщению на сайте американского ведомства, прогноз экспорта пшеницы на 2017/2018 маркетинговый год (МГ, июль-июнь) также снижен - на 0,5 млн тонн, до 14 млн тонн.

USDA сохранил прогноз экспорта кукурузы из Украины в 2017/2018 МГ на уровне 20,5 млн тонн при урожае 28,5 млн тонн, что соответствует обнародованным показателям в июне.

В целом американское ведомство снизило прогноз урожая зерна в Украине на 1,2 млн тонн - до 61,09 млн тонн, экспорта - на 0,5 млн тонн, до 38,31 млн тонн за счет снижения показателей по пшенице.

Как сообщалось со ссылкой на предварительные данные Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт зерновых культур и муки по итогам 2016/2017 МГ составил 44,441 млн тонн.

В частности, экспорт пшеницы составил 17,531 млн тонн (на 592 тыс. тонн больше к предыдущему МГ); кукурузы - 20,703 млн. тонн (на 3,294 млн тонн больше), ячменя - 5,354 млн тонн (на 941 тыс. тонн больше); ржи - 11,4 тыс. тонн (на 7 тыс. тонн меньше); других зерновых - 304 тыс. тонн (на 61 тыс. тонн больше), муки - 402,9 тыс. тонн (на 54 тыс. тонн больше).

Урожай зерновых в Украине, по информации Госстата, в 2016 году составил около 66 млн тонн.

