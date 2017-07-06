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Агробизнес 4.0, или Как вскоре будет выглядеть агросектор Украины
20:25 06.07.2017 |
Оцифровывание сельского хозяйства неизбежно. Кроме явных выгод, это явление приведет к росту безработицы на селе и гибели сел. Что предпримут чиновники?
В силу того, что Украина традиционно опирается на сильное аграрное или же сельское прошлое, неудивительно, что большинство жителей нашей страны считают себя экспертами в этой отрасли.
Даже самые далекие от аграрных будней, казалось бы, интеллигентные жители столицы уверены в своей полной компетентности относительно рынка земли сельхозназначения или вредности ГМО.
Ну а аксиому "бабушкино молоко и картошка с дачи - самые органичные продукты в мире" нет смысла обсуждать.
Госчиновники же любят поразглагольствовать на тему, которую они в силу слабых познаний в сфере экономики (так как купили дипломы) понять не могут.
Зато они с умным выражением лица и пальцем возле прищуренного глаза повторяют: крупногабаритная техника сокращает рабочие места на селе, поэтому для его спасения нужно развивать животноводство и кооперацию.
Обо всем этом я сейчас говорить не буду. Вместо этого хочу очертить основные тенденции развития мирового агробизнеса и его последствия для Украины.
Farming 4.0 или, как по мне, правильнее, Агробизнес 4.0 - так звучит новая тема для дискуссии в мировом аграрном сообществе.
Агробизнес 4.0 подразумевает массовое внедрение киберфизических систем в производство (индустрия 4.0), обслуживание всех человеческих потребностей, таких как труд и досуг. Эксперты сходятся во мнении, что оцифровывания в сельском хозяйстве не остановить, как и в любом другом сегменте экономики.
Ни для кого не секрет, что роботы на молочно-товарных фермах, которые доят коров, дроны, разбрасывающие трихограмму на полях кукурузы, или беспилотные трактора - это уже настоящее. Чего же нам ожидать и к чему стоит готовиться?
Производство
Produce more with less - такой общий девиз модернизации сельского хозяйства. Улучшения в технологиях за счет качественных семян, диверсифицированного внесения комплексных удобрений, технического переоснащения (украинцы уже два года бьют все рекорды по покупке сельхозтехники) и других новшеств.
Украина нарастит производство зерновых, в первую очередь, за счет увеличения урожайности кукурузы. Даже при сохранении нынешних площадей, около 4 млн га, и урожайности 8-9 тонн аграрии в ближайшем будущем выйдут на валовые показатели 35-40 млн тонн в год, что на треть превысит нынешние цифры.
Рост ожидается и в производстве масличных - за счет сои в частности и бобовых в целом. Магическая цифра 100 млн тонн зерновых и зернобобовых уже не кажется такой фантастичной. Два основных препятствия для бурного роста - дураки (коррумпированные чиновники) и дороги (включая железные).
Технологии
Компьютеризация и дигитализация коснутся всех направлений деятельности аграриев. Начиная от перевода всего бухгалтерского учета в безбумажные формы и отказа от наличных средств и заканчивая полной роботизацией молочных ферм или же беспилотным управлением всем парком сельхозтехники.
Основным вызовом будет, конечно же, работа с огромным массивом данных. Учитывая последние кибератаки на украинский бизнес и бессилие государства в этом отношении, одним из центральных вопросов станет кибербезопасность.
Люди
Количество работающих в сельском хозяйстве Украины за последние 15 лет сократилось в два раза. Тем не менее, производительность труда в агросекторе крайне низкая. Так, в агрохолдингах на 1 тыс га приходится 15-25 работающих, у фермеров - 10-15. Это, кстати, еще одно заблуждение украинских политиков, думающих, что фермеры обеспечат рабочими местами сельских жителей.
Количество занятых в сельской местности в растениеводстве уже через несколько лет выйдет на уровень США и Канады, то есть два работника на 1 тыс га. В животноводстве ситуация не будет сильно отличаться от растениеводства за счет полной роботизации основных производственных процессов.
Село
Урбанизация будет и дальше способствовать усилению оттока молодежи из села.
От полного вымирания традиционное украинское село в большинстве регионов можно будет спасти только благодаря наличию адекватной местной власти и созданию налоговых офшоров в сельской местности для ведения бизнеса (не аграрного). Готовы ли к этому чиновники - покажет время. У меня есть сомнения.
Образование и наука
Поскольку в будущем в агросекторе будут заняты не более 100 тыс человек, очевидно, что нынешнее количество учащихся в агроучреждениях - 130 тыс - мягко говоря, избыточное. 2,5-3 тыс выпускников, включая профобразование, каждый год - это тот показатель, который будет востребован в секторе.
При этом тенденция здесь уже ясна: создание мультипрофильных центров в объединении с математиками, географами и другими специалистами.
Этим путем уже несколько лет идет вся Европа. Чисто агровузов, скорее всего, не будет, они превратятся в многопрофильные факультеты при классических вузах. Прикладная наука переместится в бизнес-структуры. Фундаментальные науки будут изучать в университетах.
Роль государства
Основной вопрос для государства будет звучать так: что делать с огромным количеством невостребованной рабочей силы? Это серьезный вопрос. Потому он и стоит на одном из первых мест в предвыборной программе партии канцлера Германии Ангелы Меркель для осенних выборов в парламент.
Эстония, страна, которая недавно стала главенствовать в ЕС, сделала ставку на преодоление последствий дигитализации. Как отреагирует руководство Украины, предсказать сложно, вернее, невозможно. Что оно будет предпринимать для создания альтернативных рабочих мест, тоже неясно. А жаль.
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