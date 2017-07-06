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Мировые цены на продовольствие продолжили рост в июне из-за подорожавшего зерна и молока - ФАО
13:29 06.07.2017 |
Мировые цены на продовольствие в июне продолжили рост в связи со значительным увеличением цен на молочную продукцию и зерновые, сообщила ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).
В июне 2017 года среднее значение индекса продовольственных цен ФАО составило 175,2 пункта, что на 2,5 пункта (1,4%) выше майского показателя и на 11 пунктов (7%) выше уровня мая прошлого года.
Индекс цен на зерновые в прошлом месяце увеличился на 4,2% по сравнению с маем, до максимального показателя за последний год. Сильнее всего подорожали пшеница (в связи с резким ростом цен на высокобелковые сорта из-за ухудшения погодных условий в США) и рис (из-за высокого импортного спроса на него). Цены на кукурузу сдерживает рекордный урожай в Южной Америке.
Средние цены на молочную продукцию выросли в июне на 8,3% по сравнению с маем, значение индекса цен приближается к максимальным уровням последних трех лет. Больше всего возросли котировки сливочного масла - на 14,1%. К значительному росту цен на сливочное масло, а также на сыры и сухое обезжиренное молоко привело сокращение экспортных запасов молочной продукции в основных странах-производителях.
Индекса цен на мясо также подрос - на 1,8%, его умеренный рост продолжается уже шестой месяц подряд. "Ограниченное экспортное предложение в Океании, а также высокий спрос привели к укреплению цен на говядину и баранину в июне, в то время как значительный импортный спрос помог поддержать цены на свинину. В то же время на котировках мяса птицы продолжают сказываться опасения в связи распространением гриппа птиц в Европе, Азии и Африке", - отмечается в сообщении ФАО.
В то же время средние цены на сахар и растительное масло в июне снизились. Индекс цен на сахар опустился на 13,4% по сравнению с маем, до минимума за 16 месяцев. Цены на сахар снижаются под влиянием значительных экспортных запасов (особенно в Бразилии), а также низкого импортного спроса. Китай - крупнейший импортер сахара в мире - сократил объем закупок после увеличения тарифов на импорт.
Индекс цен на растительное масло в июне снизился на 3,9% по сравнению с маем, что, в первую очередь, связано с падением цен на пальмовое и соевое масла.
Международные котировки пальмового масла рухнули на 7%, до минимальных значений за 10 месяцев, на фоне благоприятных прогнозов производства в Юго-Восточной Азии. Снижение цен на соевое масло связано с хорошим урожаем в Латинской Америке и ожиданиями близкого к рекорду производства в сезоне 2017-2018 гг. Также резко подешевело рапсовое и подсолнечное масло.
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