Экспорт украинской молочной продукции в Китай вырос на 1000%

Украина в 2017 г. увеличила экспорт молокопродуктов в Китай в девять раз или на 1000% по сравнению с аналогичным пятимесячным периодом минувшего года. Об этом в Facebook написал экономист инвестиционного отдела ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН ) Андрей Ярмак.

По его словам, Украина занимает 21-е место среди экспортеров молокопродуктов в Китай, причем основным экспортируемым товаром стала сухая сыворотка, которой продали почти на $4 млн.

Он добавил, что лидером среди поставщиков молочной продукции в Китай с огромным отрывом от других стран является Новая Зеландия. На молокопродукты этой страны китайские импортеры тратят свыше $ 250 млн ежемесячно.

"Для сравнения, США, которые находятся на втором месте, поставляют в 7,5 раз меньше продукции. А Украина - в 44 раза меньше, чем США ", - отметил Ярмак, подчеркнув, что потенциал рынка позволяет украинскому молочному бизнесу нарастить поставки в Китай.

Ранее сообщалось, что количество украинских предприятий, которые получили право экспортировать пищевые продукты животного происхождения в 2016-2017 гг. увеличилось с 667 до 715.