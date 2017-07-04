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Количество компаний-экспортеров украинской еды выросло до 715
15:07 04.07.2017 |
Количество украинских предприятий, которые получили право экспорта пищевых продуктов животного происхождения в 2016-2017 годах увеличилось с 667 до 715.
Об этом во время встречи с журналистами рассказал глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа.
По его словам, экспортировать свою продукцию имеют право 273 производителя мяса и мясопродуктов, молока - 194 компании, яиц - 63, рыбы - 94, мед - 63, майонезов и соусов - 19, желатина - 3, моллюсков - 6.
"Что касается производителей несъедобных продуктов, то сейчас в реестр утвержденных экспортных мощностей внесены 946 субъектов хозяйствования", - отметил Лапа.
Среди них предприятия, производящие премиксы и корма (688), шерсть и кожсырье (61), козеин (48), пух и перо (82), ветеринарные препараты (10), органические удобрения (5), племенные ресурсы (9) и тому подобное.
Лапа также уточнил, что в течение 2016-2017 гг. был возобновлен экспорт по таким приоритетным направлениям: Европейский Союз, Китай, Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Гонконг, Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина, Ливан и Танзания.
Сейчас Госпродпотребслужба проводит переговоры по экспорту украинской продукции животного происхождения на зарубежные рынки еще с 22 странами.
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