В Украине подорожала аренда государственных сельхозземель

Годовая арендная плата за пользование земельными участками сельскохозяйственного назначения государственной собственности в Украине в первом полугодии текущего года выросла до 12,1% от нормативной денежной оценки с 9% за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«По результатам земельных торгов размер арендной платы в среднем по Украине удалось повысить до 12,1% от нормативной денежной оценки (38,47 млн грн). В первом полугодии 2016 года этот показатель составлял 9% от нормативной денежной оценки», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за шесть месяцев текущего года территориальные органы Государственного агентства по вопросам геодезии, картографии и кадастра на земельных торгах реализовали 614 прав аренды на сельхозземли. Общая площадь переданных в аренду участков составила 14,89 тыс. га.

В министерстве добавили, что наиболее активно земельные аукционы проводились в Черниговской (83 земельных участка общей площадью 2,7 тыс. га), Одесской (71 участок площадью 1,78 тыс. га) и Черкасской (52 участка площадью 397,05 га) областях.

Пресс-служба напомнила, что в первом полугодии 2016 года стартовая годовая арендная плата за реализованные на торгах земельные участки составляла в среднем 7,23% от нормативной денежной оценки, а по результатам торгов - 9,97%. В 2015 году стартовая ставка составляла в среднем 4%, по результатам торгов - 7%.

Согласно сообщению, всего по состоянию на 30 июня 2017 года в Украине насчитывается 6,4 тыс. государственных участков сельскохозяйственного назначения, права аренды на которые могут быть реализованы на земельных торгах, общей площадью 128 тыс. га.

Как сообщал УНИАН, 7 июня Кабинет министров Украины обязал Госгеокадастр передавать украинские сельскохозяйственные земли в аренду исключительно через аукционы. Аренда участков будет краткосрочной - на срок не более 7 лет, а стартовая стоимость земель будет установлена на уровне не ниже 8% от их нормативной денежной оценки.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, данное постановление призвано устранить коррупцию в сфере распоряжения госземлями.

По данным Госгеокадастра, средняя плата за аренду государственных сельскохозяйственных земель в Украине по состоянию на 1 января 2017 года составила около 2,25 тыс. грн/га, что почти вдвое превышает стоимость аренды частных земельных участков. При этом в ведомстве подчеркивают, что одним из драйверов роста стоимости аренды частных сельхозземель может стать открытие рынка земли в Украине, который создаст альтернативу для владельцев земельных участков и позволит сделать земельные отношения в государстве более конкурентными.

В Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до конца 2017 года.

В меморандуме с Международным валютным фондом указано, что Украина планирует до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель сельхозназначения, и с 2018 года (после окончания действия моратория) начать продажу сельхозземель.