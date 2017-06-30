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ФАО осуществит поставки систем капельного орошения малым фермерствам в восточной Украине
11:22 30.06.2017 |
Пятьдесят мелких фермерских хозяйств, расположенных вдоль буферной зоны Донецкой и Луганской областей Украины, сегодня получают системы капельного орошения от Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Этот пилотный проект проходит в рамках программы ФАО по реагированию в чрезвычайных ситуациях. Бюджет данной программы в Украине составляет 2,3 млн. долл. США.
Поставки будут проходить в селах Кодема и Крымское в Донецкой и Луганской областях соответственно. Деревни расположены в пределах 8 километров от контактной линии. Каждое домохозяйство получает полностью укомплектованные системы капельного орошения для ведения садоводства, состоящие из больших емкостей для воды, распределительных линий, системы сбора дождевой воды и УФ-устойчивых запчастей.
«Использование ирригационных систем нового поколения стало приоритетным вопросом в сельскохозяйственной политике Украины, и ФАО полностью поддерживает эту национальную стратегию», - сказал Фаррух Тоиров, координатор программы реагирования в чрезвычайных ситуациях в Украине. «Наш проект способствует внедрению современных ирригационных технологий для мелкого земледелия в восточной части Украины».
Специалисты ФАО определили требуемый размер и другие спецификации для труб, распылителей и других составляющих, чтобы обеспечить оптимальные результаты для каждого домохозяйства. Каждая система капельного орошения изготавливается индивидуально, но является универсальной для выращивания разных культур. Поток воды точно контролируется и накапливается у основания растения, достигая максимального эффекта и уменьшая количество отходов.
«Это оборудование также не требует затрат в установке и в то же время экономит энергоресурсы и уменьшает потребность в удобрениях и гербицидах», - добавил Фаррух Тоиров. «Я уверен, что эти инвестиции помогут нашим получателям выращивать высокорентабельные культуры».
В последние месяцы ФАО осуществила сельскохозяйственную помощь почти 6 000 домохозяйств в 15 наиболее труднодоступных селах вдоль линии соприкосновения. Далее гуманитарная помощь будет направлена еще 2 800 домашним хозяйствам, которые существенно пострадали из-за военного конфликта.
До конца лета команда ФАО также планирует закупку и поставку молодняка птицы, кроликов, корма и других ресурсов сельскохозяйственного назначения.
Программа ФАО по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях финансируется правительствами Канады и Франции и из собственных средств ФАО. В целом, финансирование направлено на повышение продовольственной безопасности более чем 45 000 человек, проживающих вдоль линии соприкосновения на востоке Украины.
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