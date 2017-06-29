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Мировой аграрный гигант открыл научную станцию в Украине
15:31 29.06.2017 |
В селе Чумаковское Днепропетровской области состоялось открытие научно-исследовательской станции компании Syngenta, сообщает пресс-служба компании.
Станцию создана для исследования селекционного материала кукурузы и подсолнечника, получения новых ранних гибридов с высоким потенциалом, выведенных для климатических условий Украины.
Объект площадью свыше 1 тыс. кв. м включает офисную и лабораторную часть, оснащенную уникальным оборудованием. Сумма инвестиций станцию составила примерно $ 1 млн. Станция совместно с Институтом защиты семян, расположенный рядом, составляет единый комплекс новейших разработок, инноваций и исследований компании Syngenta.
Как отметил глава компании Syngenta на территории СНГ Гаэль Хили, компания хочет развивать исследовательские инновации в Украине и интегрировать их в глобальную научную платформу Syngenta.
8 июня 2017 г. китайская государственная химическая компания ChemChina объявила об успешном завершении приобретения Syngenta. Syngenta - одна из ведущих мировых сельскохозяйственных компаний. Штат компании, которая работает в 90 странах мира, составляет 28 тыс. человек. ChemChina - крупнейшая государственная химическая компания Китая.
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