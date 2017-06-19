Финансовые новости
- |
- 19.06.17
- |
- 18:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Доля фермерских хозяйств в структуре производства сельхозпродукции составляет 6-8% в год, - Минагрополитики
16:10 19.06.2017 |
Министерство аграрной политики и продовольствия констатирует, что доля фермерских хозяйств в структуре валового производства продукции сельского хозяйства составляет 6-8% в год.
Об этом первый заместитель министра аграрной политики Максим Мартынюк написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
"В Украине, по данным Госстата, на конец 2016 года количество действующих фермерских хозяйств составило 33 682 единицы. Их доля в общей структуре производства валовой продукции сельского хозяйства - всего 6-8% в год, причем 90% объема формируется в отрасли растениеводства. Это критически низкие показатели, уровень которых обусловлен искривлением модели национального сельского хозяйства, и, в частности, отсутствием полноценной собственности на землю", - сказано в сообщении.
Мартынюк отмечает, что фермерство является основой сельского хозяйства в большинстве стран Европы.
"Фермерство должно стать основой украинского АПК и все реформы в аграрной отрасли мы рассматриваем именно сквозь эту парадигму", - сказал он.
Также Мартынюк отметил, что министерство будет инициировать введение Дня фермера на уровне официального государственного праздника с 2018 года.
Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров оценивает издержки на развитие агропромышленного комплекса в размере 21 млрд гривен в 2018-2020 годах, о чем свидетельствует утвержденная правительством бюджетная резолюция на 2018-2020 годы; данные средства предусмотрены на предоставление бюджетных дотаций, техническое переоснащение производства, предоставление кредитов фермерским хозяйствам, стимулирование развития скотоводства, рыбного хозяйства, садоводства.
Также в бюджетной резолюции заложено финансовое обеспечение земельной реформы в размере 882 млн гривен, в частности, на 2018 предусматривается 453 млн гривен, 2019 - 132 млн гривен, 2020 - 297 млн гривен.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Бюджетная резолюция на 2018-2020 предусматривает среднегодовой курс гривны 29,3-31 UAH/USD
|Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в I кв.-2017 к I кв.-2016 с 2,4% до 2,5%
|Валовой внешний долг Украины в I кв.-2017 вырос всего на 0,11% - НБУ
|Суд конфисковал имущественный комплекс Одесского НПЗ в госсобственность, - Луценко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Бюджетная резолюция на 2018-2020 предусматривает среднегодовой курс гривны 29,3-31 UAH/USD
|Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в I кв.-2017 к I кв.-2016 с 2,4% до 2,5%
|В январе-апреле Украина импортировала 4,5 млрд куб. м газа на на $1,1 млрд, - Госстат
|Валовой внешний долг Украины в I кв.-2017 вырос всего на 0,11% - НБУ
|Доля фермерских хозяйств в структуре производства сельхозпродукции составляет 6-8% в год, - Минагрополитики
|В январе-мае приватизация принесла бюджету 72,8 млн гривен
Это интересно
|Amazon купит сеть премиальных супермаркетов Whole Foods за $13,7 млрд
|Технологии: 11 историй об упущенных возможностях
|Экраны формата 18:9 обещают подогреть рынок смартфонов
|E Ink продемонстрировала гибкие электрофоретические экраны и платье из панелей Prism
|В деньгах счастье: 8 фактов
|Jaguar показал грузопассажирский XF
|Представлен 4K-телевизор с диагональю 262 дюйма