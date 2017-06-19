Доля фермерских хозяйств в структуре производства сельхозпродукции составляет 6-8% в год, - Минагрополитики

Министерство аграрной политики и продовольствия констатирует, что доля фермерских хозяйств в структуре валового производства продукции сельского хозяйства составляет 6-8% в год.

Об этом первый заместитель министра аграрной политики Максим Мартынюк написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"В Украине, по данным Госстата, на конец 2016 года количество действующих фермерских хозяйств составило 33 682 единицы. Их доля в общей структуре производства валовой продукции сельского хозяйства - всего 6-8% в год, причем 90% объема формируется в отрасли растениеводства. Это критически низкие показатели, уровень которых обусловлен искривлением модели национального сельского хозяйства, и, в частности, отсутствием полноценной собственности на землю", - сказано в сообщении.

Мартынюк отмечает, что фермерство является основой сельского хозяйства в большинстве стран Европы.

"Фермерство должно стать основой украинского АПК и все реформы в аграрной отрасли мы рассматриваем именно сквозь эту парадигму", - сказал он.

Также Мартынюк отметил, что министерство будет инициировать введение Дня фермера на уровне официального государственного праздника с 2018 года.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров оценивает издержки на развитие агропромышленного комплекса в размере 21 млрд гривен в 2018-2020 годах, о чем свидетельствует утвержденная правительством бюджетная резолюция на 2018-2020 годы; данные средства предусмотрены на предоставление бюджетных дотаций, техническое переоснащение производства, предоставление кредитов фермерским хозяйствам, стимулирование развития скотоводства, рыбного хозяйства, садоводства.

Также в бюджетной резолюции заложено финансовое обеспечение земельной реформы в размере 882 млн гривен, в частности, на 2018 предусматривается 453 млн гривен, 2019 - 132 млн гривен, 2020 - 297 млн гривен.