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Минсельхоз США повысил прогноз урожая и экспорта кукурузы из Украины в 2017/2018 МГ на 0,5 млн тонн
17:39 12.06.2017 |
Министерство сельского хозяйства США (USDA) в июне повысило прогноз урожая кукурузы в Украине в 2017/2018 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 0,5 млн тонн по сравнению с майским прогнозом - до 28,5 млн тонн.
Согласно сообщению на сайте американского ведомства, прогноз экспорта кукурузы также повышен на 0,5 млн тонн - до 20,5 млн тонн.
USDA сохранил прогноз экспорта пшеницы из Украины в 2017/2018 году на уровне 14,5 млн тонн при урожае 25 млн тонн, что соответствует обнародованным показателям в мае.
В целом американское ведомство повысило прогноз урожая зерна в Украине на 0,5 млн тонн - до 62,29 млн тонн, экспорта - на 0,5 млн тонн, до 38,81 млн тонн за счет роста показателей по кукурузе.
Как сообщалось, Украина с начала 2016/2017 МГ и по состоянию на 8 июня 2017 года экспортировала 41,667 млн тонн зерновых.
Урожай зерновых в Украине, по информации Госстата, в 2016 году составил около 66 млн тонн.
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