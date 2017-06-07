Финансовые новости
- |
- 07.06.17
- |
- 23:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Определен список сельхозтехники, которая будет участвовать в госпрограмме компенсации
08:08 07.06.2017 |
Комиссия при Министерстве экономического развития и торговли утвердила список техники отечественного производства, в случае покупки которой аграрии получат 20% от ее стоимости в виде компенсации из государственного бюджета.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
«Комиссия при Минэкономразвития ратифицировала список сельскохозяйственной техники украинского производства, 20% стоимости которой компенсируется за счет средств государственного бюджета. На реализацию этой программы в 2017 году выделено 550 млн грн в рамках господдержки аграрных производителей», - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, в указанный список вошли 40 украинских производителей, которые производят около 800 видов техники. Среди них, в частности, Харьковский тракторный завод, Южный машиностроительный завод им. Макарова, БелоцерковМАЗ, «Бердянские жатки», Ореховсельмаш, Союз-Спецтехника и другие.
«С полным перечнем техники и оборудования, стоимость которых частично компенсируется за счет средств государственного бюджета, можно ознакомиться на сайте Минагропрода», - добавила пресс-служба.
В министерстве добавили, что для получения компенсации аграриям необходимо будет оплатить приобретенную технику и оборудование, которые входят в обозначенные список, через государственные банки – «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Приватбанк» или «Укргазбанк». Затем сельхозпроизводители должны будут открыть счета в одном из указанных госбанков, предоставить банку документы, подтверждающие приобретение техники, после чего банк передаст Минагропроду информацию о сумме средств, подлежащих частичной компенсации. Министерство сформирует реестр сельхозпроизводителей, на основании которого будет осуществляться компенсация, и перечислит банку средства, который затем переведет их на текущие счета аграриев.
Как сообщал УНИАН, в середине февраля Кабинет министров Украины утвердил выделение из государственного бюджета 550 млн грн на компенсацию аграриям через банки 15% от стоимости приобретенной сельскохозяйственной техники украинского производства. Затем, правительство решило увеличить объем компенсации аграриям стоимости приобретенной сельхозтехники до 20%.
Программа направлена на поддержку отечественного сельхозмашиностроения, поскольку средства будут предоставляться на покупку техники с уровнем локализации производства не меньше 35%. К 2020 году правительство намерено довести этот показатель до 60%.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Какими будут гаишники версии 2.0
|Госгеокадастр будет передавать землю в аренду исключительно через аукционы
|Бои за Желобок. Что происходит на Бахмутской трассе
|Как план Путина вернуть миллиарды из офшоров дал обратный эффект
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть марки WTI дешевеет 7 июня на 5% на данных по росту запасов в США
|Украина увеличила экспорт электроэнергии почти на 50%
|Излишняя ликвидность банковской системы составляет $4 миллиарда - НБУ
|Уголь из оккупированного Донбасса пытаются сбывать за границу за полцены — ДТЭК
|7 июня в рознице продолжает дешеветь автогаз, в мелком опте - дешевеют бензины и ДТ
|В январе-мае поступления в госбюджет выросли на 28,4% до 304,2 млрд гривен
Это интересно
|13 плохих привычек неэффективных людей
|Добытчики криптовалюты спровоцировали дефицит видеокарт Radeon RX 570 и RX 580
|Google повысила точность распознавания английской речи до уровня человеческих возможностей
|SpaceX впервые повторно запустила космический грузовик Dragon с грузом для МКС
|Tesla откажется от аккумуляторных блоков ёмкостью 90 кВт·ч
|Презентация Apple: экран iPad Pro вырос до 10 с половиной дюймов
|Презентация Apple: показан супермощный iMac Pro. Цена — минимум $4999