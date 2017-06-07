Определен список сельхозтехники, которая будет участвовать в госпрограмме компенсации

Комиссия при Министерстве экономического развития и торговли утвердила список техники отечественного производства, в случае покупки которой аграрии получат 20% от ее стоимости в виде компенсации из государственного бюджета.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«Комиссия при Минэкономразвития ратифицировала список сельскохозяйственной техники украинского производства, 20% стоимости которой компенсируется за счет средств государственного бюджета. На реализацию этой программы в 2017 году выделено 550 млн грн в рамках господдержки аграрных производителей», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в указанный список вошли 40 украинских производителей, которые производят около 800 видов техники. Среди них, в частности, Харьковский тракторный завод, Южный машиностроительный завод им. Макарова, БелоцерковМАЗ, «Бердянские жатки», Ореховсельмаш, Союз-Спецтехника и другие.

«С полным перечнем техники и оборудования, стоимость которых частично компенсируется за счет средств государственного бюджета, можно ознакомиться на сайте Минагропрода», - добавила пресс-служба.

В министерстве добавили, что для получения компенсации аграриям необходимо будет оплатить приобретенную технику и оборудование, которые входят в обозначенные список, через государственные банки – «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Приватбанк» или «Укргазбанк». Затем сельхозпроизводители должны будут открыть счета в одном из указанных госбанков, предоставить банку документы, подтверждающие приобретение техники, после чего банк передаст Минагропроду информацию о сумме средств, подлежащих частичной компенсации. Министерство сформирует реестр сельхозпроизводителей, на основании которого будет осуществляться компенсация, и перечислит банку средства, который затем переведет их на текущие счета аграриев.

Как сообщал УНИАН, в середине февраля Кабинет министров Украины утвердил выделение из государственного бюджета 550 млн грн на компенсацию аграриям через банки 15% от стоимости приобретенной сельскохозяйственной техники украинского производства. Затем, правительство решило увеличить объем компенсации аграриям стоимости приобретенной сельхозтехники до 20%.

Программа направлена на поддержку отечественного сельхозмашиностроения, поскольку средства будут предоставляться на покупку техники с уровнем локализации производства не меньше 35%. К 2020 году правительство намерено довести этот показатель до 60%.