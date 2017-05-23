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Украина получила разрешение на экспорт говядины в Китай
23:17 22.05.2017 |
Украина и Китай согласовали протокол ветеринарных требований на экспорт отечественной замороженной говядины в КНР, вследствие чего украинские сельхозпроизводители получили разрешение на поставки этой продукции на рынок Китая.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
«Доступ украинской говядины на китайский рынок официально открыт. Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Генеральная администрация надзора за качеством, инспекции и карантина КНР (AQSIQ) подписали Протокол инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требований в отношении экспорта замороженной говядины из Украины в КНР», - говорится в сообщении.
По информации Госпродпотребслужбы, в начале июня глава ведомства Владимир Лапа намерен в ходе рабочего визита в КНР продолжит диалог с китайской стороной и обсудить ряд вопросов.
«Мы находимся в постоянной коммуникации и совместной работе. И подписание протокола - это результат кропотливой и напряженной работы на всех уровнях», - приводятся в сообщении слова Лапы.
Согласно сообщению, в настоящее время Госпродпотребслужба и представители AQSIQ занимаются согласованием фитосанитарных и инспекционных требований в отношении экспорта целого ряда украинской аграрной продукции на рынок Китая. В частности, речь идет о поставках подсолнечного шрота, свекольного жома, молочных пищевых продуктов, мяса птицы, яиц, меда и других продуктов.
Как сообщал УНИАН, в конце марта Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что Китай заинтересован в импорте украинской говядины и намерен проверить украинскую систему государственного контроля в части безопасности производства этой продукции.
По данным ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», украинские предприятия в 2016 году экспортировали в Китай сельскохозяйственной продукции на 1,02 млрд долл., что в 12 раз превышает показатель 2012 года (85,7 млн долл.). При этом по сравнению с 2015 годом экспорт украинской сельхозпродукции в Китай сократился на 17,3%.
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