Минсельхоз США прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2017/2018 МГ более 38 млн тонн при урожае 61,8 млн тонн

Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует урожай зерна в Украине в 2017/2018 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) в объеме 61,79 млн тонн, при этом экспорт может составить 38,31 млн тонн.

Согласно сообщению на сайте американского ведомства, прогноз урожая фуражного зерна составляет 36,79 млн тонн, из которых кукуруза - 28 млн тонн, ячмень - 7,4 млн тонн. Прогноз урожая по пшенице составляет 25 млн тонн.

USDA прогнозирует экспорт пшеницы Украиной в 2017/2018 году на уровне 14,5 млн тонн. Экспорт фуражного зерна, согласно прогнозу, составит 23,81 млн тонн, в том числе кукурузы - 20 млн тонн.

По прогнозам Минсельхоза США, в 2016/2017 МГ Украина сможет экспортировать 41,96 млн тонн зерна, из них 19 млн тонн кукурузы, 17,3 млн тонн пшеницы и 5,5 млн тонн ячменя при общем урожае зерновых в 66,1 млн тонн.

Как сообщалось, Украина с начала 2016/2017 МГ и по состоянию на 10 мая 2017 года экспортировала 37,956 млн тонн зерновых.

Урожай зерновых в Украине, по информации Госстата, в 2016 году составил около 66 млн тонн.

