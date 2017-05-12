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Минсельхоз США прогнозирует урожай подсолнечника в Украине в 2017/2018 МГ 13,5 млн тонн
07:35 11.05.2017 |
Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует урожай подсолнечника в Украине в 2017/2018 маркетинговом году (МГ, сентябрь-август) на уровне 13,5 млн тонн.
Согласно сообщению на сайте американского ведомства, прогноз производства на 2017/2018 МГ составляет 5,633 млн тонн, экспорта - 5 млн тонн.
Производство подсолнечного шрота может составить 5,371 млн тонн, его экспорт - 4,4 млн тонн.
Минсельхоз США ожидает, что в 2016/2017 МГ Украина поставит на внешние рынки 5,1 млн тонн подсолнечного масла при производстве 5,762 млн тонн.
Как сообщалось со ссылкой на данные Госстата, Украина в 2016 году увеличила урожай подсолнечника на 21,7%, до 13,6 млн тонн по сравнению с 2015 годом.
Украина является мировым лидером по производству и экспорту подсолнечного масла.
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