Минагрополитики намерено внедрить аграрные расписки в животноводстве

Министерство аграрной политики и продовольствия намерено внедрить аграрные расписки в отрасли животноводства.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.

"На сегодняшний день аграрные расписки действуют в секторе овощеводства, ягодоводства и органического земледелия. Следующим этапом развития аграрных расписок будет их использование в сфере животноводства", - сказано в сообщении.

Министерство продолжает работать над реестром расписок.

Такой реестр содержит всю необходимую информацию об обязательствах сторон и их выполнении договора по аграрным распискам.

"Наличие такой информации позволяет создавать кредитную историю, а это упрощает доступ фермеров к заемам в будущем", - отмечается в сообщении.

Министерство также отмечает, что, по оценкам экспертов, в течение ближайших 5 лет агросектор сможет привлечь до 500 млн долларов с помощью данного инструмента.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на начло апреля аграрии привлекли кредитные средства в сумме 846,6 млн гривен с помощью аграрных расписок с начала реализации данного проекта; выдано более 100 документов.

Министерство аграрной политики и продовольствия намерено создать Единый национальный реестр аграрных расписок и рассчитывает начать его работу в конце сентября.

Практическое использование аграрных расписок в Украине началось в 2014 году в Полтавской области.

Аграрные расписки в Украине внедряют IFC в сотрудничестве с Минагрополитики.