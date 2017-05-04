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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Минагрополитики намерено внедрить аграрные расписки в животноводстве

15:33 03.05.2017 |

Новости АПК

 

Министерство аграрной политики и продовольствия намерено внедрить аграрные расписки в отрасли животноводства.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.

"На сегодняшний день аграрные расписки действуют в секторе овощеводства, ягодоводства и органического земледелия. Следующим этапом развития аграрных расписок будет их использование в сфере животноводства", - сказано в сообщении.

Министерство продолжает работать над реестром расписок.

Такой реестр содержит всю необходимую информацию об обязательствах сторон и их выполнении договора по аграрным распискам.

"Наличие такой информации позволяет создавать кредитную историю, а это упрощает доступ фермеров к заемам в будущем", - отмечается в сообщении.

Министерство также отмечает, что, по оценкам экспертов, в течение ближайших 5 лет агросектор сможет привлечь до 500 млн долларов с помощью данного инструмента.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на начло апреля аграрии привлекли кредитные средства в сумме 846,6 млн гривен с помощью аграрных расписок с начала реализации данного проекта; выдано более 100 документов.

Министерство аграрной политики и продовольствия намерено создать Единый национальный реестр аграрных расписок и рассчитывает начать его работу в конце сентября.

Практическое использование аграрных расписок в Украине началось в 2014 году в Полтавской области.

Аграрные расписки в Украине внедряют IFC в сотрудничестве с Минагрополитики.
По материалам: Українські Новини
 

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