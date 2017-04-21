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Топливно-энергетический комплекс
Глава Государственной зерновой корпорации официально подал в отставку
19:19 21.04.2017 |
И.о. председателя правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) Александр Григорович сообщил о своей отставке.
Об этом сообщает пресс-служба ГПЗКУ, передает БизнесЦензор.
"Оставляю корпорацию с чистым сердцем, ведь все это время я прилагал максимум усилий, чтобы обеспечить эффективную деятельность компании. Я благодарен всем, кто прошел со мной бок о бок этот непростой путь - работникам, руководителям структурных подразделений и директорам наших филиалов", - цитирует пресс-служба Григоровича.
В ближайшее время в компании обещают опубликовать отчет о результатах работы Григоровича на должности и.о.
Как сообщалось, ранее СМИ со ссылкой на источники в Минагрополитики называли причиной возможной отставки Гриогоровича то, что в правительстве недовольны ходом переговоров с основным кредитором корпорации - китайским "Эксимбанком".
ГПЗКУ была создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяные заводы. Корпорации принадлежит 10% сертифицированных зерновых мощностей Украины, а возможности портовых терминалов позволяют обеспечить до 12% среднегодовых объемов экспортной перевалки зерна.
Последние три года компания убыточна.
Госкорпорация в 2012 году договорилось с Экспортно-импортным банком Китая о предоставлении кредита $1,5 млрд, который планировалось использовать на закупки зерна для их экспорта по торговым соглашениям с КНР. Оператором с китайской стороны по данному контракту, рассчитанному на 15 лет, выступила Китайская национальная корпорация машинной промышленности и генеральных подрядов (ССЕС).
Ожидаемый общий объем поставок зерновых из Украины, по информации Минагропрода, составит 80 млн тонн (первый год поставок по кредитному договору - 4 млн тонн, второй год - 4,5 тонн, с третьего года по 15-й - минимум 5,17 млн тонн). В конце прошлого года корпорация остановила экспорт в КНР.
Предполагалось, что в дальнейшем китайская сторона выделит еще $1,5 млрд на проекты орошения и развития зерновой логистики.
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