Финансовые новости
- |
- 20.04.17
- |
- 20:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Укргидромедцент прогнозирует возможную потерю 30% урожая плодовых из-за заморозков
15:30 19.04.2017 |
Укргидрометцентр прогнозирует возможную потерю 30% урожая плодовых из-за резкого снижения температуры на юго-востоке Украины.
"Наиболее неблагоприятные погодные условия для плодовых. В этом году раннее массовое цветение абрикоса, ранних сортов вишен, груш, началось практически по всей территории Украины и интенсивные заморозки, снижение температуры до -1/-4 повредили плодовые. Потери составят 30% - однозначно. Цветущие плодовые больше всего пострадают в западных и северных областях", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко.
По ее словам, озимым культурам ничего не угрожает, наоборот, осадки пополнили запасы влаги.
"Со значительной вероятностью можно говорить, что урожай озимых культур будет хорошим", - заявила Т.Адаменко.
Она отметила, что возможны некоторые повреждения у ранних яровых зерновых, но они не будут значительными, учитывая устойчивость этих культур к заморозкам.
"Что касается ранних посевов подсолнечника, кукурузы, их посеяли мало, восхождений еще нет, повреждений также не будет", - добавила руководитель агрометеорологического отдела.
Т.Адаменко также сообщила, что в Украину идет еще один циклона с юго-запада, который накроет снегом Одесскую область.
"В Украине 20-21 апреля на севере выпадет сильный снег, на юге пройдут сильные дожди. Далее циклон будет перемещаться через центральные, южные области на восток", - отметила она.
По словам руководителя агрометеорологического отдела, когда циклоны после 23 апреля начнут покидать Украину, все еще сохранятся холодные процессы. Меньше всего осадков будет в Киеве. Прогнозируется потепление с 26 апреля до +13 + 15, возможно до +20.
Как сообщалось, по данным Укргидрометцентра, погоду в Украине 18-19 апреля определяет холодный воздух арктического происхождения, в юго-восточной половине и Карпатском регионе холодный и влажный воздух.
Ночью в южной части, восточных, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях прошли дожди, местами с мокрым снегом, в Харьковской и Днепропетровской, на севере Запорожской, Донецкой и Луганской областей сильный мокрый снег, днем на Левобережье небольшой дождь, на Харьковщине умеренные осадки. На Закарпатье умеренные, на Прикарпатье небольшие дожди с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.
20 апреля в южной части станы, Кировоградской и Днепропетровской областях в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье пройдет дождь и мокрый снег, местами сильные осадки; на остальной территории без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме северных и западных областей местами порывы 15-20 м/с.
Ночью заморозки 0-5° (на крайнем юге страны 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°), днем 4-9° тепла, в Харьковской, местами Днепропетровской областях 1-3° тепла, в Крыму и Приазовье 7-12°.
В Киеве на 20 апреля без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью заморозки 0-2°, температура днем 7-9° тепла.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Мартыненко подозревается в совершении в составе группы лиц растраты средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн – Холодницкий
ТОП-НОВОСТИ
|Можно ли вообще победить КНДР?
|Крокодил Черчилля. Почему Лондон компенсирует полупобеду Украины в Гааге
|Мораторий и геи. Тимошенко определилась с "шатуном" на весну-лето 2017 г.
|Украина не получит транш МВФ без пенсионной реформы - Данилюк
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цена золота стабильна 20 апреля в преддверии выборов президента Франции
|Цены на нефть колеблются между ростом и снижением 20 аперля, Brent торгуется около $53 за баррель
|Транспортные предприятия Украины в январе-марте увеличили перевозку грузов на 8,4% - Госстат
|Оборот розничной торговли Украины в январе-марте вырос на 3,1% - Госстат
|В январе-марте объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг увеличился на 14,6% до 2,1 млрд гривен
|Поступления ФГВФЛ от реализации прав требования по кредитам в 2016г составили более половины всех поступлений от продажи активов банков
|Пенсионная реформа разрабатывается Минсоцполитики и никто в Кабмине ее не видел - Розенко
Это интересно
|Skoda показала электрический купе-кроссовер
|Раскрыт предвестник электрического купе-кроссовера Audi
|Тюрьма карточному мошеннику не помеха
|Цукерберг представил соцсеть в виртуальной реальности — Facebook Spaces
|Mercedes-Benz добавил S-Классу автопилот и новые моторы
|"Большой биткойн коллайдер" несет угрозу безопасности
|Нужно ли нам бояться нашествия роботов?