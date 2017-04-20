Укргидрометцентр прогнозирует возможную потерю 30% урожая плодовых из-за резкого снижения температуры на юго-востоке Украины.

"Наиболее неблагоприятные погодные условия для плодовых. В этом году раннее массовое цветение абрикоса, ранних сортов вишен, груш, началось практически по всей территории Украины и интенсивные заморозки, снижение температуры до -1/-4 повредили плодовые. Потери составят 30% - однозначно. Цветущие плодовые больше всего пострадают в западных и северных областях", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко.

По ее словам, озимым культурам ничего не угрожает, наоборот, осадки пополнили запасы влаги.

"Со значительной вероятностью можно говорить, что урожай озимых культур будет хорошим", - заявила Т.Адаменко.

Она отметила, что возможны некоторые повреждения у ранних яровых зерновых, но они не будут значительными, учитывая устойчивость этих культур к заморозкам.

"Что касается ранних посевов подсолнечника, кукурузы, их посеяли мало, восхождений еще нет, повреждений также не будет", - добавила руководитель агрометеорологического отдела.

Т.Адаменко также сообщила, что в Украину идет еще один циклона с юго-запада, который накроет снегом Одесскую область.

"В Украине 20-21 апреля на севере выпадет сильный снег, на юге пройдут сильные дожди. Далее циклон будет перемещаться через центральные, южные области на восток", - отметила она.

По словам руководителя агрометеорологического отдела, когда циклоны после 23 апреля начнут покидать Украину, все еще сохранятся холодные процессы. Меньше всего осадков будет в Киеве. Прогнозируется потепление с 26 апреля до +13 + 15, возможно до +20.

Как сообщалось, по данным Укргидрометцентра, погоду в Украине 18-19 апреля определяет холодный воздух арктического происхождения, в юго-восточной половине и Карпатском регионе холодный и влажный воздух.

Ночью в южной части, восточных, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях прошли дожди, местами с мокрым снегом, в Харьковской и Днепропетровской, на севере Запорожской, Донецкой и Луганской областей сильный мокрый снег, днем на Левобережье небольшой дождь, на Харьковщине умеренные осадки. На Закарпатье умеренные, на Прикарпатье небольшие дожди с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

20 апреля в южной части станы, Кировоградской и Днепропетровской областях в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье пройдет дождь и мокрый снег, местами сильные осадки; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме северных и западных областей местами порывы 15-20 м/с.

Ночью заморозки 0-5° (на крайнем юге страны 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°), днем 4-9° тепла, в Харьковской, местами Днепропетровской областях 1-3° тепла, в Крыму и Приазовье 7-12°.

В Киеве на 20 апреля без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью заморозки 0-2°, температура днем 7-9° тепла.

