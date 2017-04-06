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Мировые цены на продукты в марте выросли на 13,4% в годовом выражении - ФАО
14:20 06.04.2017 |
Мировые цены на продовольствие в марте этого года по сравнению с мартом 2016 года выросли на 13,4%, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).
В марте среднее значение индекса продовольственных цен ФАО составило 171 пункт, что на 20 пунктов (на 13,4%) выше уровня марта прошлого года. По сравнению с февралем этого года индекс снизился на 5 пунктов (на 2,8%). Больше всего упали цены на сахар и растительные масла.
Индекс цен на зерно в марте составил 147,8 пункта, что на 2,7 пункта (на 1,8%) ниже показателя февраля и практически соответствует уровню марта 2016 года. "Наличие больших запасов в сочетании с благоприятными прогнозами производства способствовало понижению экспортных котировок, - говорится в сообщении. - Мировые цены на рис изменились мало, а котировки пшеницы в целом были ниже в связи с улучшением погодных условий в основных регионах производства".
Кроме того, снизились цены на кукурузу, главным образом, в связи с большими объемами поставок зерна последнего урожая в Южной Америке. Это привело к обострению конкуренции экспортеров на фоне отсутствия сколько-нибудь значительного расширения импортного спроса, поясняется в сообщении.
Индекс цен на растительные масла в марте составил 167,6 пункта, что на 11 пунктов (на 6,2%) ниже, чем в феврале. Однако он по-прежнему выше показателей за последние два года.
Снижение цен на этом рынке отражает, в первую очередь, изменения в производстве пальмового и соевого масел. Цены на пальмовое масло в марте упали на 5,6%, это самый низкий показатель за последние пять месяцев. Снижение связано с ожиданием роста производства в странах Юго-Восточной Азии, в частности в Индонезии, в условиях слабого импортного спроса на мировых рынках.
Котировки соевого масла упали на 3,5%, что стало самым низким показателем за последние восемь месяцев. Это следствие более благоприятных видов на урожай в Южной Америке и ожидаемого расширения посевных площадей в США.
Индекс цен на молочную продукцию в марте составил 189,8 пункта, что на 4,4 пункта (на 2,3%) ниже показателя прошлого месяца, но на 60 пунктов (на 46%) выше показателя марта 2016 года.
Снижение по сравнению с февральским показателем стало первым с апреля 2016 года. Оно связано с большими объемами поставок молока в северном полушарии и ростом производства в странах Океании. Сочетание этих факторов привело к повышению прогнозов поставок сухого молока и сыров. Цены на сливочное масло, напротив, выросли на фоне снижения экспортного предложения в связи с сохранением активного внутреннего спроса в Европе и Северной Америке.
Индекс цен на мясо в марте составил 163,2 пункта, что на 1,2 пункта (на 0,7%) выше показателя за февраль и на 17 пунктов (на 12%) выше, чем в марте 2016 года. Незначительный рост котировок говядины и свинины произошел, соответственно, под влиянием сохраняющегося дефицита предложения в Океании и устойчивого импортного спроса в Азии, особенно в Китае. При этом рынки мяса птицы и баранины оставались хорошо сбалансированными.
Индекс цен на сахар составил 256,6 пункта, что на 31,3 пункта (на 10,9%) ниже февральского значения. Этот показатель стал самым низким с мая 2016 года. Снижение стало отражением сравнительно слабого импортного спроса в сочетании с ожиданиями увеличения поставок на мировые рынки из Бразилии.
Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.
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