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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рада предоставила аграриям возможность получить возмещение НДС за декабрь 2016 в рамках действовавшего до 2017 спецрежима

20:26 23.03.2017 |

Новости АПК, Право

 

Верховная Рада предоставила возможность получить возмещение налога на добавочную стоимость (НДС) за декабрь 2016 года в рамках действовавшего до 1 января 2017 года специального режима тем сельхозпроизводителям, которые не успели этого сделать из-за блокирования спецсчетов в системе электронного администрирования.

За принятие законопроекта №6099 в целом, который был зарегистрирован в Раде 20 февраля, проголосовали 274 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Так, ранее аграрные ассоциации обращались к руководству страны с просьбой способствовать решению вопроса разблокирования дополнительных электронных счетов в системе электронного администрирования НДС, которые были заблокированы с 1 января 2017 года, поскольку был отменен действовавший до 2017 года спецрежим НДС для сельхозпроизводителей.

"Государственная казначейская служба разблокировала счета на один день - 13 января. Так, некоторые предприятия смогли воспользоваться возможностью и зарегистрировать налоговые накладные за декабрь в порядке, который определен для специального режима налогообложения НДС. Однако большинство предприятий не смогли сделать это за один день", - говорится в пояснительной записке к документу.

Таким образом, законопроект вносит соответствующие изменения в Налоговый кодекс.

Он предусматривает, что в течение периода до 31 декабря 2017 года сумма, на которую налогоплательщик имеет право зарегистрировать налоговые накладные в реестре, единоразово увеличивается на сумму средств, которые были перечислены с 1 по 30 января текущего года, с текущих на спецсчета, открытые сельхозпредприятиям, применявшим до 1 января 2017 спецрежим НДС, в учреждениях банков, но не больше суммы, которая должна была направляться на спецсчет предприятия в соответствии с налоговой отчетностью за декабрь 2016 года.

При этом такое увеличение осуществляется по заявлению налогоплательщика.

В ходе принятия документа были с голоса учтены поправки председателя комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Нины Южаниной.

Она подчеркнула, что возместить необходимые суммы следует лишь тем аграриям, которые перечислили соответствующие средства на счета, и чьи деньги зависли там после их блокирования.

Как сообщали Українські Новини, аграрные ассоциации обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой способствовать решению вопроса разблокирования дополнительных электронных счетов в системе электронного администрирования НДС.
По материалам: Українські Новини
 

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