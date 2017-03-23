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Эксимбанк Китая снизил кредитную ставку для ГПЗКУ
09:05 23.03.2017 |
Эксимбанк Китая снизил процентную ставку по 1,5-миллиардному кредиту для Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины.
Об этом сообщил министр аграрной политики Тарас Кутовой на странице в Facebook.
"Руководство ГПЗКУ вместе с Министерством провело переговоры с вице-президентом Эксимбанка КНР. Объем понижения (процентной ставки по кредиту - ЭП) в процессе обсуждения и предмет к утверждению китайской стороной", - написал Кутовой.
Сейчас ставка по кредиту составляет 4,5% + LIBOR, итоговая стоимость - 5,5-5,8%. Это создает обязательства корпорации по погашению процентов на уровне 80-85 млн. долларов в год.
Кутовой добавил, что стороны договорились взаимовыгодно использовать кредитные средства.
"Партнеры согласились на использование кредитных средств для реализации двух взаимовыгодных проектов: закупку вагонов-зерновозов у наших украинских вагоностроителей через открытый тендер, и поставку средств защиты растений в Украину", - заявил министр.
Отметим, что в 2012 году Пекин предоставил ГПЗКУ заем на 1,5 млрд. долларов для закупок зерна. Кредит предоставили при условии поставок около 5 млн. тонн зерна ежегодно украинской стороной.
Согласно условиям контракта, объемы поставок зерна китайской национальной корпорации машинной индустрии и генеральных подрядов (CCEC) должны были достигать от 4-5 млн. тонн в 2013 году до 5,17-6 млн. тонн в 2016 году. Однако эти нормы выполнялись максимум на 23,6% (в 2015 году), а в прошлом году достигли 10,5%.
Предоставляемые ГПЗКУ кредиты должны были использоваться госкомпанией как оборотные средства для выполнения обязательств.
Отметим, что в 2016 году ГПЗКУ выплатила 80 миллионов долларов на погашение процентов по кредиту, выданному Эксимбанком Китая.
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