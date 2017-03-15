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Украинские аграрии массово скупают сельхозтехнику
23:28 14.03.2017 |
Украинские производители сельскохозяйственной техники не могут нарадоваться растущим показателям. Например, ПАО «Эльворти» (г. Кропивницкий, ранее - «Червона Зирка»), увеличил свою чистую прибыль в 2016 году в 5,5 раз, до 170,4 млн грн.
По словам главы набсовета предприятия Павла Штутмана, за прошлый год объем реализации посевной и почвообрабатывающей техники вырос на 43,3% (до 938,4 млн грн.). Больше половины продукции было реализовано в Украине. Компания расширяет производство и намерена увеличить продажи в 2017 году на 22%.
Харьковский бренд почвообрабатывающей техники «Лозовские машины» (группа «УПЭК») планирует удвоить производство - до 2 тыс. машин. Вице-президент по маркетингу УПЭК Роман Гиршфельд сообщил, что группа нарастила продажи на 80% благодаря, в частности, дисковым боронам.
Сеялки, бороны, опрыскиватели, плуги и прочий навесной и прицепной инвентарь составляет лишь малую долю в общем объеме покупок аграриев, которые интенсивно принялись обновлять свой машинный парк.
Техническая замена
По данным Минагропрода, в украинском машинно-транспортном парке сейчас насчитывается около 309 тыс. тракторов и 50 тыс. зерноуборочных комбайнов.
80% тракторов - отечественного производства и машины из стран СНГ. Техника John Deer составляет 1,7%, Case - 1,1%, Claas - 0,3%. Китайские машины YTO и Foton занимают еще 5,1% рынка, остальное приходится на машины других марок.
По официальным данным, почти 80% техники в Украине уже отработало свой ресурс.
По оценкам УКАБ, в 2016 году рынок с/х техники отыграл падение, случившееся в 2014-м и 2015 годах (на 40% и 30%, соответственно).
«Основная причина роста продаж сельхозтехники - отложенный спрос. За последние три года аграрный сектор, особенно растениеводство, получил хороший доход. Благоприятная погода обеспечила высокий урожай, а девальвация гривны - увеличение выручки. Однако из-за политической и экономической неопределенности аграрии не стали делать долгосрочные вложения в технику, а финансировали только насущные потребности», - рассказал UBR.ua гендиректор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Тарас Высоцкий.
По его словам, в прошлом году ситуация немного стабилизировалась, в том числе, выровнялся валютный курс. Поэтому техника, в основном, покупается не в кредит или по лизингу, а за живые деньги. Схемы с отсрочкой платежа занимают не более 20%.
Есть примеры, когда даже небольшие хозяйства покупают производительную технику, чтобы обрабатывать не только свою, но и соседнюю землю, зарабатывая на услугах.
По данным Минагропрода, только за первое полугодие 2016-го аграрии купили 4,9 тыс. единиц техники на 4,5 млрд грн. По количеству машин это на 35% больше в сравнении с тем же периодом 2015 года. Больше половины этой суммы сельхозпроизводители потратили на тракторы и зерноуборочные комбайны (свыше 2,4 млрд грн).
В этом году тенденция продолжилась. За первый месяц 2017 года аграрии уже приобрели 341 единиц техники на сумму около 320,5 млн. грн.
«За эти три года техника сильно износилась, а потому селянам необходимо быстро покрыть дефицит. Увеличить продажи в 2017 году может принятая не так давно программа господдержки покупки техники. Если на эти цели действительно пойдут все обещанные чиновниками 550 млн грн, то продажи машин могут вырасти вдвое», - говорит Тарас Высоцкий.
По словам завотделом рынка материально-технических ресурсов Национального научного центра «Институт аграрной экономики», доктора экономических наук Александра Захарчука, ситуация с технической оснащенностью малых и средних сельхозпредприятий в Украине критическая. Основные виды техники обновляют лишь на 3-5%, тогда как для нормального воспроизведения парка этот показатель должен составлять 8-12%.
Кто и что покупает
Другое дело, какую технику выбирают селяне. По словам экспертов, небольшие хозяйства, обрабатывающие от 5 до 200 га, приобретают подержанные отечественные машины. Середнячки стараются брать новую отечественную и, по возможности, импортную технику. Крупные агрохолдинги закупают, в основном, новые импортные машины. Поэтому среднее соотношение нашей и привозной техники в общем объеме покупок составляет примерно 30/70 или 20/80 в зависимости от сферы применения тех или иных машин.
По словам Александра Захарчука, технику преимущественно покупают хозяйства с земельным банком от 4 тыс. га до 10 тыс. га. Активность проявляют и малыши, но они ищут альтернативу отечественной технике на рынке б/у импорта.
Особенно критическая ситуация с тракторами, которые участвуют в большинстве производственных процессов в растениеводстве. Сейчас можно купить подержанный трактор John Deere 90-х годов выпуска примерно за 700-800 тыс. грн. Машины 2000-х стоят уже 1,2-2,5 млн грн в зависимости от мощности и модификации. Подержанный трактор ХТЗ 2016 года выпуска также обойдется около 500-700 тыс. грн.
Впрочем, как недавно заявил собственник ХТЗ Александр Ярославский, стоимость новых тракторов харьковского завода в 3-3,5 раза ниже иностранных аналогов.
Часто при покупке, например, трактора, приходится обновлять и все навесное или прицепное оборудование для обработки почвы и проведения посевной. Что также отражается на продажах и не позволяет выделить какой-то один вид наиболее популярного оборудования.
Непаханое поле
Однако сельскохозяйственная техника украинского производства, несмотря на ценовую доступность, пока не может похвастаться значительной долей рынка.
Как отмечает Александр Захарчук, если в 2004 году 80% продаж сельхозмашин приходилось на продукцию Украины и стран СНГ, то сейчас их доля не превышает 20%. А те украинские предприятия, которые смогли наладить производство современных образцов, реализуют свою продукцию преимущественно на внешних рынках.
Как недавно заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, программа стимулирования сельскохозяйственного машиностроения позволит в 2017 году произвести украинской техники на более 3 млрд грн. и довести ее долю на рынке к 30%.
В Украине производят только почвообрабатывающую технику (бороны, плуги) и оборудование для посева и обработки посевов (например, опрыскивание химикатами и внесение удобрений).
«Комбайнов не производим, тракторов очень мало. Потому в секторе прицепной техники импорт лидирует в соотношении 70/30, а по самоходной технике - 90/10. Но если по тракторам за счет инвестиций еще можно наладить выпуск конкурентной техники, то по зерноуборочным комбайнам технологии уже утрачены», - заметил Тарас Высоцкий.
Например, по данным ГФС, в прошлом году трактора аграрии приобретали в основном в Германии, Швейцарии и Австрии, а технику для обработки грунта - во Франции, Италии и Польше. Технику для уборки урожая везли из Великобритании, Бельгии, Канады и США.
Как отмечает Александр Захарчук, решить проблему можно путем создания совместных предприятий и лицензионного производства. Также, по его словам, необходимо сформировать привлекательный механизм лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования.
Первые похожие проекты начинают появляться. Например, в конце февраля Минагропрод и корейская корпорация Posco Daewoo договорились разработать совместную программу по обеспечению сельскохозяйственной техникой малых и средних сельхозпроизводителей в Украине.
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