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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украинские аграрии массово скупают сельхозтехнику

23:28 14.03.2017 |

Новости АПК

 Константин Симоненко, UBR.ua

Украинские производители сельскохозяйственной техники не могут нарадоваться растущим показателям. Например, ПАО «Эльворти» (г. Кропивницкий, ранее - «Червона Зирка»), увеличил свою чистую прибыль в 2016 году в 5,5 раз, до 170,4 млн грн.

По словам главы набсовета предприятия Павла Штутмана, за прошлый год объем реализации посевной и почвообрабатывающей техники вырос на 43,3% (до 938,4 млн грн.). Больше половины продукции было реализовано в Украине. Компания расширяет производство и намерена увеличить продажи в 2017 году на 22%.

Харьковский бренд почвообрабатывающей техники «Лозовские машины» (группа «УПЭК») планирует удвоить производство - до 2 тыс. машин. Вице-президент по маркетингу УПЭК Роман Гиршфельд сообщил, что группа нарастила продажи на 80% благодаря, в частности, дисковым боронам.

Сеялки, бороны, опрыскиватели, плуги и прочий навесной и прицепной инвентарь составляет лишь малую долю в общем объеме покупок аграриев, которые интенсивно принялись обновлять свой машинный парк.

Техническая замена

По данным Минагропрода, в украинском машинно-транспортном парке сейчас насчитывается около 309 тыс. тракторов и 50 тыс. зерноуборочных комбайнов.

80% тракторов - отечественного производства и машины из стран СНГ. Техника John Deer составляет 1,7%, Case - 1,1%, Claas - 0,3%. Китайские машины YTO и Foton занимают еще 5,1% рынка, остальное приходится на машины других марок.

По официальным данным, почти 80% техники в Украине уже отработало свой ресурс.

По оценкам УКАБ, в 2016 году рынок с/х техники отыграл падение, случившееся в 2014-м и 2015 годах (на 40% и 30%, соответственно).

«Основная причина роста продаж сельхозтехники - отложенный спрос. За последние три года аграрный сектор, особенно растениеводство, получил хороший доход. Благоприятная погода обеспечила высокий урожай, а девальвация гривны - увеличение выручки. Однако из-за политической и экономической неопределенности аграрии не стали делать долгосрочные вложения в технику, а финансировали только насущные потребности», - рассказал UBR.ua гендиректор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Тарас Высоцкий.

По его словам, в прошлом году ситуация немного стабилизировалась, в том числе, выровнялся валютный курс. Поэтому техника, в основном, покупается не в кредит или по лизингу, а за живые деньги. Схемы с отсрочкой платежа занимают не более 20%.

Есть примеры, когда даже небольшие хозяйства покупают производительную технику, чтобы обрабатывать не только свою, но и соседнюю землю, зарабатывая на услугах.

По данным Минагропрода, только за первое полугодие 2016-го аграрии купили 4,9 тыс. единиц техники на 4,5 млрд грн. По количеству машин это на 35% больше в сравнении с тем же периодом 2015 года. Больше половины этой суммы сельхозпроизводители потратили на тракторы и зерноуборочные комбайны (свыше 2,4 млрд грн).

В этом году тенденция продолжилась. За первый месяц 2017 года аграрии уже приобрели 341 единиц техники на сумму около 320,5 млн. грн.

«За эти три года техника сильно износилась, а потому селянам необходимо быстро покрыть дефицит. Увеличить продажи в 2017 году может принятая не так давно программа господдержки покупки техники. Если на эти цели действительно пойдут все обещанные чиновниками 550 млн грн, то продажи машин могут вырасти вдвое», - говорит Тарас Высоцкий.

По словам завотделом рынка материально-технических ресурсов Национального научного центра «Институт аграрной экономики», доктора экономических наук Александра Захарчука, ситуация с технической оснащенностью малых и средних сельхозпредприятий в Украине критическая. Основные виды техники обновляют лишь на 3-5%, тогда как для нормального воспроизведения парка этот показатель должен составлять 8-12%.

Кто и что покупает

Другое дело, какую технику выбирают селяне. По словам экспертов, небольшие хозяйства, обрабатывающие от 5 до 200 га, приобретают подержанные отечественные машины. Середнячки стараются брать новую отечественную и, по возможности, импортную технику. Крупные агрохолдинги закупают, в основном, новые импортные машины. Поэтому среднее соотношение нашей и привозной техники в общем объеме покупок составляет примерно 30/70 или 20/80 в зависимости от сферы применения тех или иных машин.

По словам Александра Захарчука, технику преимущественно покупают хозяйства с земельным банком от 4 тыс. га до 10 тыс. га. Активность проявляют и малыши, но они ищут альтернативу отечественной технике на рынке б/у импорта.

Особенно критическая ситуация с тракторами, которые участвуют в большинстве производственных процессов в растениеводстве. Сейчас можно купить подержанный трактор John Deere 90-х годов выпуска примерно за 700-800 тыс. грн. Машины 2000-х стоят уже 1,2-2,5 млн грн в зависимости от мощности и модификации. Подержанный трактор ХТЗ 2016 года выпуска также обойдется около 500-700 тыс. грн.

Впрочем, как недавно заявил собственник ХТЗ Александр Ярославский, стоимость новых тракторов харьковского завода в 3-3,5 раза ниже иностранных аналогов.

Часто при покупке, например, трактора, приходится обновлять и все навесное или прицепное оборудование для обработки почвы и проведения посевной. Что также отражается на продажах и не позволяет выделить какой-то один вид наиболее популярного оборудования.

Непаханое поле

Однако сельскохозяйственная техника украинского производства, несмотря на ценовую доступность, пока не может похвастаться значительной долей рынка.

Как отмечает Александр Захарчук, если в 2004 году 80% продаж сельхозмашин приходилось на продукцию Украины и стран СНГ, то сейчас их доля не превышает 20%. А те украинские предприятия, которые смогли наладить производство современных образцов, реализуют свою продукцию преимущественно на внешних рынках.

Как недавно заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, программа стимулирования сельскохозяйственного машиностроения позволит в 2017 году произвести украинской техники на более 3 млрд грн. и довести ее долю на рынке к 30%.

В Украине производят только почвообрабатывающую технику (бороны, плуги) и оборудование для посева и обработки посевов (например, опрыскивание химикатами и внесение удобрений).

«Комбайнов не производим, тракторов очень мало. Потому в секторе прицепной техники импорт лидирует в соотношении 70/30, а по самоходной технике - 90/10. Но если по тракторам за счет инвестиций еще можно наладить выпуск конкурентной техники, то по зерноуборочным комбайнам технологии уже утрачены», - заметил Тарас Высоцкий.

Например, по данным ГФС, в прошлом году трактора аграрии приобретали в основном в Германии, Швейцарии и Австрии, а технику для обработки грунта - во Франции, Италии и Польше. Технику для уборки урожая везли из Великобритании, Бельгии, Канады и США.

Как отмечает Александр Захарчук, решить проблему можно путем создания совместных предприятий и лицензионного производства. Также, по его словам, необходимо сформировать привлекательный механизм лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования.

Первые похожие проекты начинают появляться. Например, в конце февраля Минагропрод и корейская корпорация Posco Daewoo договорились разработать совместную программу по обеспечению сельскохозяйственной техникой малых и средних сельхозпроизводителей в Украине.
 

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27.02 До­би­ва­е­тесь по­вы­ше­ния? Сна­ча­ла по­го­во­ри­те с ком­пью­те­ром

23.02 Что пло­хо­го в том, чтобы укра­шать свое ра­бо­чее ме­сто?

22.02 Как за­ра­бо­тать на еде, ни­че­го не го­то­вя

20.02 Билл Гейтс пред­ло­жил вве­сти на­лог на труд ро­бо­тов

17.02 Apple де­ся­тый раз под­ряд воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых ува­жа­е­мых ком­па­ний

17.02 Как Йо­си­ко Си­но­ха­ра за­ра­бо­та­ла мил­ли­ард дол­ла­ров

15.02 YouTube рас­торг кон­тракт с са­мым бо­га­тым ви­де­об­ло­ге­ром вслед за Disney

15.02 Слиш­ком боль­шая зар­пла­та — при­чи­на, из-за ко­то­рой Google по­ки­ну­ли ве­те­ра­ны, ра­бо­тав­шие над про­ек­том бес­пи­лот­но­го ав­то­мо­би­ля

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