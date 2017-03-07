За последние полгода цены на сыры в Украине выросли на 40%. Поэтому этот продукт снова начал оседать на складах непроданным, сообщает Инфагро.

В сложившейся ситуации дальнейшее увеличение цен на сыр становится нецелесообразным. Не исключено, что скоро производителям придется прибегать к акционным распродажам продукта.

По состоянию на конец февраля сыроделы отдавали дистрибьюторам продукцию по цене 120-135 грн/кг. Соответственно, в магазине цены достигают 155-175 грн/кг.

Отмечается, что склады сыров растут, даже невзирая на уменьшение их выпуска. В январе 2017 г. по официальной статистике было выпущено 6,7 тыс. т сычужного сыра, что на 4% меньше в сравнении с декабрем 2016 г. Еще более существенно снизилось производство сырных продуктов - примерно на 7%, до 4 тыс. т.