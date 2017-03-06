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Все больше стартапов выращивают овощи на складах и в грузовых контейнерах
15:50 06.03.2017 |
Калифорнийский стартап Plenty United занимается выращиванием зелени в переоборудованном складе в районе бухты Сан-Франциско. Пластиковые стеллажи, на которых растет салат-латук, руккола и зелень, поднимаются на высоту до 6 м. Помещение освещается разноцветными светодиодными лампами, что придает ему футуристический вид. Растения посажены в губчатое вещество, заменяющее им почву, и поливаются водой, обогащенной минералами. За освещенностью, влажностью и температурой следят автоматические датчики. В некоторых частях склада общей площадью более 4700 кв. м до сих пор идет реконструкция и работают строители.
Если все пойдет по плану, Plenty United будет выращивать до 1360 т зелени в год. В ближайшее время компания собирается начать продвижение продукции с упором на то, что она выращена специально для местных магазинов и ресторанов, а не для длительной транспортировки. «Мы выращиваем зелень для людей, а не для грузовиков», - говорит сооснователь и генеральный директор Plenty, 44-летний Мэтт Барнард. Он родился в семье фермера из Висконсина, работал в инвестиционных и технологических компаниях.
Plenty - только одна из целой волны стартапов, пытающихся завоевать долю на розничном рынке овощей и фруктов, перенеся растениеводство из садов и полей в переоборудованные склады, здания бывших заводов и даже транспортные контейнеры. Помещения оборудуются датчиками температуры и влажности, автоматическими системами полива и подкормки растений, светодиодным освещением, чтобы растения не нуждались ни в солнце, ни в почве.
Снижение стоимости светодиодного освещения и систем кондиционирования способствовало росту таких компаний, как Plenty, AeroFarms и Freight Farms, которым удалось привлечь десятки миллионов долларов инвестиций. Компании рассчитывают продавать продукцию близлежащим ресторанам и магазинам, а ее выращиванию не может помешать ни испепеляющая жара в Нью-Мексико, ни зимняя стужа в Миннесоте.
Высокотехнологичное оборудование для таких ферм стоит довольно дорого. С учетом высокой стоимости недвижимости в мегаполисах себестоимость оказывается выше по сравнению с традиционными фермами.
Системы Plenty позволяют повторно использовать воду и в основном обходиться без пестицидов, к тому же при такой технологии не используются тракторы и грузовики для доставки продукции с поля, следовательно, экономится топливо. Но системы климат-контроля и освещения потребляют дополнительную электроэнергию. Компания не раскрывает издержек и не дает разрешения на фотосъемку систем.
Некоторым компаниям приходится корректировать планы и технологии. Так, нью-йоркская BrightFarms в 2015 г. отложила планы оборудования теплицы в Вашингтоне и фермы на крыше здания в Нью-Йорке из-за высокой стоимости проектов и сложностей с согласованием. В том же году FarmedHere, расположенная в здании бывшего завода в пригороде Чикаго, закрылась на полгода, чтобы пересмотреть собственную бизнес-модель. Проект по выращиванию злаков в помещении был даже у Alphabet, но он был закрыт в 2015 г. из-за того, что не удалось достичь запланированных показателей энергоэффективности.
В Plenty считают, что можно снизить издержки за счет устройства ферм на больших складских площадях в пригородах и использования искусственного интеллекта.
Plenty была основана в 2014 г. и тогда называлась See Jane Farm. Чтобы запустить первую ферму на складе, Plenty привлекла $26 млн от известных инвесторов, среди которых фонды, инвестирующие в интересах генерального директора Amazon.com Джеффа Безоса и президента Alphabet Эрика Шмидта. Также в финансировании Plenty принимали участие DCM Ventures и Finistere Ventures. Однако компании понадобится гораздо больше средств, чтобы реализовать свои планы: Plenty намерена развернуть 60 ферм в окрестностях крупных городов США и более 300 по всему миру.
Некоторые инвесторы полагают, что такому масштабному проекту будет трудно найти баланс между организацией производственного процесса, требующей значительных капитальных затрат, и невысокими ценами, которые покупатели готовы платить за зелень или салат.
«Концепция использования складов может оказаться очень дорогой», - говорит ген еральный партнер венчурной компании Spark Capital Тодд Дагрес. Spark инвестирует в Freight Farms, которая выращивает зелень и овощи в переоборудованных грузовых контейнерах. Меньший масштаб, по мнению Дагреса, делает проекты более эффективными.
Барнард из Plenty утверждает, что его компания уже сейчас может производить в 150 раз больше салата-латука в пересчете на единицу площади, чем традиционная ферма, используя для этого в 100 раз меньше воды. Он отказался назвать ожидаемые цены на продукцию, сказав лишь, что в этом году Plenty сможет предложить рынку сорта салата и зелени по той же цене, что и выращенные в поле.
В будущем Plenty планирует выращивать и другие виды зелени, а также клубнику и помидоры. Сейчас компания ведет переговоры с владельцами магазинов и ресторанов в районе бухты Сан-Франциско и готовится поставлять им первые пробные партии своей продукции.
«Если эти ребята способны найти решение, думаю, их мало что может остановить», - говорит Скотт Брейди, партнер инвестиционного фонда Шмидта Innovation Endeavors.
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