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Инвестиции в сельское хозяйство в 2016 году составили рекордные 44 миллиарда гривень - эксперты
08:40 03.03.2017 |
Капитальные инвестиции в украинскую отрасль сельского хозяйства в 2016 году составили 44 миллиарда гривень, что является рекордом за всю историю независимости страны и в 1,5 раза превышает прошлогодний показатель, сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".
"Достигнутые в 2016 году объемы капиталовложений в сельское хозяйство являются рекордными для отрасли за все время независимости Украины и свидетельствуют о высоком уровне ее инвестиционной привлекательности", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, такая тенденция связана с тем, что инвесторы положительно оценивают уровень доходности своих вложений в будущем. Также на динамику инвестиций повлияли перспективы увеличения экспорта отечественной сельхозпродукции.
Согласно сообщению, основным источником капитальных инвестиций в 2016 году были собственные и привлеченные сельскохозяйственными предприятиями ресурсы. При этом отмечается, что иностранные инвесторы пока не проявили заметной активности.
Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики, объем освоенных капитальных инвестиций в Украине в 2016 году составил 326,2 миллиарда гривень, что в сопоставимых ценах на 16,4% больше показателя за аналогичный период 2015 года.
По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов (42,5% всего экспорта Украины). Экспорт аграрной продукции из Украины в 2015 году составил 14,6 миллиарда долларов (38,1%).
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