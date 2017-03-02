ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) сделала первый прогноз производства пшеницы в 2017 году.

Согласно пресс-релизу организации, он составляет 744,5 млн тонн, что на 1,8% ниже рекордного показателя 2016 года, но выше среднегодового показателя за последние пять лет.

"Такое снижение отражает, в первую очередь, прогнозируемое сокращение посевных площадей в Северной Америке и возврат к нормальным объемам производства в Австралии после исключительно высокого объема производства в прошлом сезоне", - поясняют эксперты.

По оценкам ФАО, в 2016 году сбор зерна составил 2,6 млрд тонн против 2,533 млрд тонн в предыдущем году.