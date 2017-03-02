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Мировые цены на продовольствие в феврале достигли максимума за последние два года - ФАО
16:47 02.03.2017 |
Мировые цены на продовольствие в феврале этого года выросли на 17,2%, достигнув максимума за последние два года (с февраля 2015 года), сообщается в пресс-релизе ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).
Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО в феврале составило 175,5 пункта, что на 26 пунктов (на 17,2%) превышает показатель февраля 2016 года. Больше всего в феврале подорожали зерновые культуры.
Индекс цен на зерновые составил 150,6 пункта, что на 3,7 пункта (на 2,5%) выше январского уровня. Индекс достиг самого высокого значения с июня 2016 года. При этом он лишь незначительно (примерно на 1,6%) превысил свое значение годичной давности.
"Котировки на пшеницу прибавили 3% за счет активизации торговых операций в сочетании с логистическими проблемами в портах США. Рост цен на кукурузу был менее выраженным, однако устойчивый спрос позволил сохранить стабильные цены. Международные цены на рис укрепляются третий месяц подряд, что является в первую очередь отражением изменения валютных курсов и ожиданий увеличения продаж риса басмати", - поясняется в пресс-релизе.
Индекс цен на растительные масла в феврале составил 178,7 пункта, что на 7,6 пункта (на 4,1%) ниже январского значения. Он впервые снизился с октября 2016 года. Однако он на 28 пунктов (на 19%) превышает показатель аналогичного месяца прошлого года.
Как поясняют эксперты, падение цен в феврале, в первую очередь, отражает изменения на рынках пальмового и соевого масла. "Если перспективы увеличения производства в Юго-Восточной Азии и замедление глобального импортного спроса оказывают понижательное давление на цены на пальмовое масло, то котировки на сою снизились из-за прогноза на высокие урожаи в Бразилии и Аргентине, а также из-за предложения больших объемов соевого масла на рынках Аргентины и США в результате падения спроса со стороны производителей биодизельного топлива", - говорится в пресс-релизе.
Индекс цен на молочные продукты в феврале незначительно превысил январский показатель и составил 194,2 пункта. Это самый высокий показатель с августа 2014 года и на 52 пункта (на 37%) выше, чем в феврале 2016 года. "За последние 12 месяцев наивысшим спросом из молочных продуктов пользовался молочный жир, в результате чего цены на сливочное масло и сухое цельное молоко выросли гораздо сильнее, чем цены на обезжиренное сухое молоко и сыр", - поясняется в пресс-релизе.
Индекс цен на мясо в феврале составил 160,6 пункта, что на 1,7 пункта (на 1,1%) выше январского значения. Причем цены на говядину и баранину выросли весьма существенно, тогда как цены на мясо птицы и свинину изменились незначительно.
Индекс цен на сахар в феврале вырос на 1,8 пункта (на 0,6%), до 290,3 пункта. "Международные цены сохраняли чувствительность к изменению перспектив производства сахара в основных странах-производителях, в частности в Бразилии, которая является крупнейшим производителем и экспортером сахара, где уже в течение длительного времени предложение с трудом покрывает спрос, - говорится в пресс-релизе. - Ожидаемое падение производства в Индии и в Таиланде, являющемся вторым в мире экспортером сахара, также в определенной степени способствовало поддержанию цен".
Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.
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