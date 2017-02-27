Проект группы Всемирного банка "Реформирование инвестиционного климата в Украине" планирует в апреле начать программу по подготовке украинских производителей говядины к открытию рынка Европейского Союза.

Об этом говорится в сообщении Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB), передают Українські Новини.

Отмечается, что реализация программы будет проходить при поддержке Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и при участии ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" и UFEB.

"Старт программы запланирован на апрель. Она предусматривает участие от 10 до 14 компаний, непосредственно на производственных площадках которых, эксперты проекта проведут тренинги по подготовке данных предприятий в соответствии с требованиями Евросоюза. Программу планируется реализовать в течение года", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, УКАБ оценивает экспорт мяса крупного рогатого скота (КРС) в 35 тыс. тонн на сумму 82,8 млн долларов в 2016 году.

Продукцию птицеводства Еврокомиссия разрешила Украине поставлять в ЕС в декабре 2012 года.