Противники предоставления фермерским хозяйствам статуса юридического лица прибегли к неправдивым утверждениям, не имеющим ничего общего с законопроектом №2028а "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об урегулировании отдельных вопросов правового статуса земель фермерского хозяйства".

Как сообщается на официальном сайте партии "Блок Петра Порошенко", об этом заявил журналистам заместитель председателя парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений, народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко" Григорий Заболотный.

"Например, вы захотели заниматься фермерским хозяйством и вам выделили землю. Вы захотели, чтобы ваше предприятие имело статус юридического лица. Законопроект давал право вам узаконить свою деятельность и платить налоги как товаропроизводитель. Юлия Тимошенко увидела в этом скрытую корпоратизацию, рынок и продажу земли и другие дела, которые не имеют с законопроектом ничего общего", - сказал Г.Заболотный журналистам.

Он подчеркнул, что законопроект лишь давал право фермерскому хозяйству приобрести статус юридического лица. "В ее (Ю.Тимошенко - ИФ) аргументах не было логики, а лишь политическая целесообразность заблокировать все вопросы, которые касаются законопроектов БПП. В результате, сегодня многие фермеры потеряли возможность легализовать свои предприятия как юридическую структуру - товаропроизводителя сельскохозяйственного назначения", - сказал заместитель председателя комитета", - добавил парламентарий.

Таким образом, "законопроект о формировании фермерского хозяйства, как юридического лица, был завален усилиями фракции "Батькивщина", резюмировал Г.Заболотный.