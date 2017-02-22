Верховная Рада отклонила законопроект №3190, снимавший ограничение на реализацию права на приватизацию и получение в пользование земельных участков.

За данный законопроект в первом чтении на заседании во вторник проголосовало всего 170 народных депутатов, из 226 необходимых.

Законопроект предлагал снять искусственное ограничение на реализацию права на приватизацию и получение в пользование земельных участков, оптимизировать процедуру оформления прав на земельные участки под недвижимым имуществом.

Он, в частности, предусматривал отмену необходимости разрабатывать проект землеустройства по отводу земельного участка при передаче ее в собственность владельца расположенного на таком участке здания.

Документ также предлагал предоставить органам исполнительной власти, органам местного самоуправления права передавать в собственность и пользование земельные участки государственной и коммунальной собственности при отсутствии детального плана или плана зонирования, если на земельном участке располагаются здания и сооружения, находящиеся в собственности лица, которому передается участок.