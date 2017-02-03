Общая капитализация украинских публичных аграрных компаний, акции которых котируются на международных финансовых биржах, по состоянию на 30 января 2017 г. составила $3,2 млрд, что на 16,5% больше, чем на начало января этого года (рост на $458,4 млн). Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

Отмечается, что начиная с 2015 г., это - самый высокий показатель рыночной капитализации украинских аграрных компаний.

Если сравнивать конец января 2016 г. с аналогичным периодом 2017 г., то общая капитализация выросла почти на 50% (рост на $1,07 млрд). Больше всего выросла стоимость компании Кернел (+$727,5 млн), в частности, в связи с тем, что в январе 2017 г. компания выпустила еврооблигации на $500 млн. Также выросла рыночная стоимость акций аграрных холдингов "Астарта" (+$218,9 млн) и Мироновский хлебопродукт (+$104,6 млн).

Аналитики напрямую связывают рост стоимости украинских аграрных компаний с результатами их прибыльной деятельности за последние три года и относительной стабилизацией макроэкономической ситуации в стране. При сохранении этих условий стоимость компаний продолжит расти и в будущем.