Украина и Европейская комиссия договорились об обоюдном применении принципа регионализации и возобновлении поставок мяса птицы из Украины в страны Европейского Союза.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, по состоянию на понедельник поставки курятины на европейский рынок уже осуществляются.

"Вопрос регионализации был одним из самых чувствительных в коммуникации с Европейской комиссией. В результате обсуждений и принятых решений Украины и ЕС, уже применяют принцип регионализации при торговле птицей и продуктами птицеводства. На сегодня экспорт украинской птицы в страны Евросоюза возобновлен", - сказано в сообщении со ссылкой на министра Тараса Кутового.

При этом отмечается, что стороны достигли договоренностей по результатам встречи Кутового с Европейским комиссаром Витянисом Андрюкайтисом в ходе международной выставки "Зеленая неделя" в Берлине, а также коммуникациям Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей с управлением по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов ЕС и ветеринарными службами стран Евросоюза.

Как сообщали Українські Новини, Европейский Союз приостанавливал поставки мяса птицы из Украины в связи с выявлением Госпродпотребслужбой птичьего гриппа в Черновицкой, Одесской и Херсонской областях.