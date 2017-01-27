Национальный банк заявляет о планах ряда аграрных компаний выйти на рынки внешних заимствований в 2017 году.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передают Українські Новини.

"Раз мы уже вспомнили о "Кернеле", то, как раз там (в агросекторе) есть потенциал по увеличению внешних заимствований и другие компании уже об этом говорят. Этих компаний не очень много, но где-то с десяток попытают счастье в этом году на международных рынках", - сказал он.

Позже в комментарии журналистам Сологуб уточнил, что речь идет о нескольких агрокомпаниях.

Как сообщил Українським Новинам источник на рынке, выпустить еврооблигации следующим после "Кернел Групп" может один из крупнейших производителей сахара в Украине агропромышленный холдинг "Астарта".

Как сообщали Українські Новини, 25 января один из крупнейших операторов на масличном рынке холдинг "Кернел Групп" (Kernel Holding) разместил облигации на сумму 500 млн долларов со ставкой 8,75% и сроком обращения до 31 января 2022 года.