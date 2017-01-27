Количество сертифицированных земель под органическое производство в Украине в 2017 году может увеличиться на 10% - до 450 тыс. га, считают в Союзе производителей органических сертифицированных продуктов "Органическая Украина".

"Среднесрочный план приоритетных действий правительства, который сейчас на стадии общественного обсуждения, предусматривает увеличение площади земель органического сельского хозяйства до 450 тыс. га уже до конца 2017 года, то есть на 10%", - говорится в пресс-релизе организации.

По информации Федерации органического движения Украины, в настоящее время в стране под органическое земледелие занято 410,55 тыс. га. По сравнению с 2010 годом этот показатель увеличился на 35%.

В ЕС под органическим земледелием сертифицировано 11 млн га, более 270 тыс. фермерских хозяйств занимаются органическим производством.

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева в ходе Первого международного конгресса "Органическая Украина" в Киеве в четверг сообщила, что за последние 5 лет количество операторов на украинском органическом рынке увеличилось на 90%.

"Органическая отрасль одна из самых динамичных. Имея 400 тыс. га земли под органической обработкой, мы можем увеличить эту цифру в несколько раз", - министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый.

Как сообщалось, Министерство аграрной политики и продовольствия и Госгеокадастр разрабатывают механизм поддержки виноградарства и производства органической продукции путем проведения специализированных земельных аукционов.

На серии спецаукционов участникам рынка будут предложены земельные участки для производства органической продукции и выращивания винограда по льготным арендным ставкам.

Льготы вступят в силу только после начала фактической реализации инвестпроекта - закладки насаждений, начала процесса сертификации производства по органическим стандартам.

