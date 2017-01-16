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В ООН заявили, что цены на продовольствие падают пятый год подряд
09:10 13.01.2017 |
Цены на основное продовольственное сырье в 2016 году сократились на 1,5%, продолжив падение, начавшееся в 2011 году. Об этом сообщила в четверг Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Она представила анализ индекса продовольственных цен, рассчитываемого на основе средних значений индексов цен на пять основных товарных групп - зерновых, растительных масел, молочной продукции, мяса и сахара.
"Среднее значение индекса по итогам 2016 года составило 161,6 пункта, что на 1,5% ниже уровня 2015 года; тенденция к снижению сохраняется вот уже пятый год подряд. Значительное увеличение цен на растительные масла и сахар в 2016 году сопровождалось падением цен на рынках зерна, мяса и молочной продукции, и в результате значение индекса оказалось ниже его среднего уровня 2015 года", - говорится в отчете, опубликованном на интернет-сайте ФАО.
В организации отметили стабильное падение цен на зерновые, в первую очередь пшеницу, объяснив это "высоким урожаем в Австралии, Канаде и Российской Федерации". Среднее значение индекса цен на зерновые по итогам 2016 года составило 147 пунктов, что на 9,6% ниже, чем в 2015 году, и на 39% ниже максимального уровня, зафиксированного в 2011 году.
ФАО также обратила внимание на резкий рост цен на сахар (34,2%) и растительное масло (11,4%). Этому способствовало сокращение урожая в тропических странах вследствие климатического феномена Эль-Ниньо, а также рост спроса на пальмовое и соевое масла, которые все активнее используются в качестве биодизельного топлива в США, Бразилии и Аргентине.
В свою очередь цены на молочную продукцию и мясо по итогам 2016 года сократились на 4% и 7% соответственно. В Продовольственной и сельскохозяйственной организации отметили значительное снижение цен на говядину и мясо птицы, а также наблюдавшееся в последние шесть месяцев восстановление цен на сливочное масло и цельное сухое молоко. Как считают в ФАО, в новом году стабильных цен на основное продовольственное сырье ожидать не следует. "Экономическая неопределенность, в том числе колебания обменных курсов валют, скорее всего, в этом году еще сильнее повлияют на рынок продовольствия", - заявил старший экономист организации Абдулреза Абассьян.
Индекс продовольственных цен ФАО - это показатель изменения за месяц международных цен на корзину продовольственных сырьевых товаров. Он рассчитывается на основе средних значений индексов цен на пять товарных групп, взвешенных с учетом среднего показателя доли каждой группы в экспорте в 2002-2004 годах.
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