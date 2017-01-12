Украина в 2016 году получила от экспорта сахара $230,4 млн, что почти в пять раз больше, чем в предыдущем году. Об этом говорится в официальных данных Государственной фискальной службы (ГФС).

По информации ГФС, больше всего украинский сахар экспортировался в Грузию (на $24,56 млн), Шри-Ланку (на $40,03 млн), Тунис (на $15,37 млн).

По информации отраслевой ассоциации "Укрцукор" ("Укрсахар"), Украина в прошлом году экспортировала около 470 тысяч тонн сахара. При этом в стране произведено 2 млн тонн сахара против 1,43 млн тонн в 2015 году.

Ранее в ассоциации "Укрцукор" прогнозировали, что в нынешнем сезоне сахароварения страна может столкнуться с перепроизводством сахара. В связи с этим "Укрцукор" не раз обращался с просьбой увеличить квоту на экспорт сахара в ЕС в 15 раз - до 300 тысяч тонн вместо имеющихся 20 тысяч тонн. Не дождавшись положительного ответа, украинские аграрии начали экспорт сахара в Грузию, Израиль, Азербайджан, а также Гонконг и другие страны Азии.

По словам руководителя аналитического отдела "Укрцукор" Русланы Бутыло, такой значительный рост экспорта в первую очередь связан с благоприятной конъюнктурой мирового рынка, поскольку девальвация национальной валюты снизила стоимость украинского сахара в долларовом эквиваленте. Еще одной причиной увеличения экспортных поставок, по словам Бутыло, является наращивание производства сахара до 2 млн тонн при потребности внутреннего рынка на уровне 1,55 млн тонн.

В целом экспорт Украины в 2016 году составил $38,7 млрд.