Украинские аграрные компании привлекли 239 миллионов гривень в 2016/2017 маркетинговом году (МГ, июль 2016 – июнь 2017) с помощью аграрных расписок, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"По состоянию на 5 января выдано 12 расписок на общую сумму около 239 миллионов гривень", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за все время реализации проекта по внедрению агарных расписок было выдано 72 таких документа на общую сумму 428 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2015 года Минагропрод запустил проект по внедрению аграрных расписок в Харьковской, Винницкой и Черкасской областях. В рамках пилотного проекта, который проводился в Полтавской области с сентября 2014 года, аграрии привлекли порядка 40 миллионов кредитных средств.

В ноябре 2012 года Верховная Рада приняла закон "Об аграрных расписках", которым предлагается возможность для аграриев использовать в своей деятельности аграрные расписки в качестве товарораспорядительных документов для привлечения средств под залог будущего урожая или сельхозживотных. Закон устанавливает обязательным условием аграрной расписки обеспечение обязательств по ней залогом будущего урожая или сельскохозяйственных животных, с распоряжением продукцией которых связываются действия производителя.