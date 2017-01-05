На сегодняшний день право экспорта продукции на рынки Евросоюза имеют уже 277 украинских предприятий, - заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой, комментируя экспортный потенциал украинского АПК.

«За счет экспорта агропродовольственной продукции обеспечивается более 40% всего экспорта страны. Украина имеет большой экспортный потенциал, и мы и в дальнейшем будем открывать новые рынки сбыта для наших производителей. Сегодня право экспорта на рынки ЕС имеют уже 277 украинских предприятий, что является доказательством соответствия продукции международным нормам и стандартам», - цитирует главу агроминистерства его пресс-служба.

В Минагрополитике также напоминают, что внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса Украины за 10 месяцев 2016 года составил $15,3 млрд или 25,5% всего внешнеторгового оборота страны. При этом экспорт продукции аграрного сектора за указанный период составил почти $12 млрд, или 41,1% от общего экспорта Украины, импорт - $3,3 млрд, или 10,8% от общего объема поставок на украинский рынок.

Также под данным министерства, за 10 месяцев 2016 г. произошло увеличение экспорта по таким позициям: масла подсолнечного или сафлорового - на 22,3% (на $525,8 млн) сахара - в 2,4 раза (на $65,1 млн) овощей бобовых - в 2,1 раза (на $56,6 млн) мяса и субпродуктов домашней птицы - на 24,1% (на $46,6 млн) томатов, консервированных без добавления уксуса - на 83,6% (на $14,1 млн) меда - на 13,4% (на $8 млн) плодов и орехов сырых или вареных - на 20,3% (на $7,3 млн) отрубей, кормовой муки и других отходов - на 14,7% (на $7,2 млн) говядины свежей или охлажденной - на 34,3% (на $7,1 млн).