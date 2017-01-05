В 2015/2016 маркетинговом году Украина установила рекорд в экспорте зерновых культур на внешние рынки.

Как сообщает пресс-служба Минагрополитики, впервые за годы независимости было экспортировано более 39 млн тонн зерна, что на 13% больше, чем в предыдущий сезон.

"Прошедший год во многом установил нам планку. Так, например, мы собрали рекордный урожай, рекордное количество зерна отправили на экспорт. Это новые вызовы и новые горизонты. Главное - нам есть куда расти", - отметил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

По прогнозам специалистов, в 2016/2017 маркетинговом году экспорт зерна может составить 41,6 млн тонн.

В целом, по данным Госстата, по итогам 9 месяцев 2016 года украинскими экспортерами было поставлено на внешние рынки аграрной продукции на сумму $10,4 млрд, что составило 40,2% от всего экспорта государства.