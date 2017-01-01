Андрей Муравский

С начала нового маркетингового года (июль 2016 - июнь 2017) Украина экспортировала 18,8 млн тонн зерновых. Об этом в начале декабря сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

Напомним, за весь прошлый год из страны вывезли 39,4 млн тонн (на 4,6 млн тонн больше, чем годом ранее) - рекордный для Украины объем зерна (см. таблицу «Экспорт украинских зерновых»). При этом около 40% поставок приходилось на 10 компаний. Это Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ), «Кернел», «Нибулон», «Каргилл», «Укрлендфарминг», «Луи Дрейфус Украина», «Бунге» «Гранум Инвест», «Вторметэкспорт» и COFCO Agri Ukraine.

В этом маркетинговом году чиновники ждут нового рекорда - 41 млн тонн. В частности, такую цифру осенью спрогнозировало Минаграполитики. При этом в ведомстве рассчитывают, что аграрии соберут в общей сложности 64 млн тонн урожая, в среднем по 44 ц с гектара.

В то же время сами экспортеры оптимизм чиновников не разделяют. Более того, Всеукраинский аграрный совет (ВАС) уверяет, что экспорт зерна под угрозой срыва, и компании недопоставят на внешние рынки целых 7 млн тонн урожая.

По словам зернотрейдеров, виной всему - проблемы с логистикой, которые начались еще весной, когда на дорогах с перевозчиков по всей строгости стали спрашивать за перегруз фур. Ранее, как заметил Hubs руководитель логистической компании, пожелавший остаться неназванным, именно возможность превышать норму делало перевозку зерна автотранспортом более выгодной, чем другими его видами. Например, если по законодательству грузовик должен везти не более 22 тонн, то фактически он перевозил 40.

Но в ВАС, похоже, считают, что перегруз, по крайне мере, в зимнее время, - вполне допустимое дело. «Такие ограничения, вполне возможно, были оправданы в теплое время года, когда асфальт был более пластичным. Однако когда температура воздуха не превышает +5°C, а стране грозит потеря урожая, мы просим ограничения временно пересмотреть», - обратились они с письмом к премьер-министру Владимиру Гройсману и министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

Ситуация с транспортом

Hubs уже рассказывал о ситуации с логистикой в зерновой отрасли, а также возможных перспективах переориентации грузов на речной транспорт: несмотря на желание зернотрейдеров перевозить зерно по реке, необходимые изменения в законодательство так и не приняты. Как не стало больше и свободного флота. При этом не хватает аграриям также вагонов-зерновозов. На сегодня их парк составляет более 13 тыс., из которых более 10 тыс. принадлежит ПАО «Укрзалізниця», остальные - другим владельцам. Но нехватка, по данным госмонополиста, все равно составляет около 2,2 тыс.

И даже компания «Нибулон», у которой есть собственный речной флот и свой парк вагонов, жалуется на «Укрзалізницю». Да, наличие барж и буксиров позволяет «Нибулону» доставлять зерно по Днепру и Южному Бугу к морю для перегрузки на большие суда. Но не все угодья компании находятся близко к речным терминалам, и зерно с более отдаленных территорий нужно в любом случае доставлять в порт по железной дороге. Так, на своем сайте компания выложила фотографии зерна, засыпанного снегом на открытых площадках в Луганской области.

«Нибулон» считает, что «Укрзалізниця» плохо управляет своим вагонным парком, и это приносит убытки бизнесу. Например, по данным компании, госмонополист не выполнил согласованный план подачи вагонов-зерновозов ни в октябре (из 2594 запланированных вагонов было подано 432 - 16,6%), ни в ноябре (из 2722 было подано 161 вагонов - 5,9%). В итоге на полях «Нибулона» только в Луганской области под угрозой гибели оказалось более 250 тыс. т зерна поздних зерновых и масличных культур.

«Элеваторы переполнены, поэтому аграрии вынуждены хранить недавно собранное зерно на токах и открытых площадках, ведь отгрузить его невозможно из-за отсутствия или несвоевременной подачи вагонов «Укрзалізниці». Даже если вагоны представлены и загружены, их не забирают по 4-5 дней», - пожаловался зернотрейдер на своей страничке в Фейсбуке.

Впрочем, есть шанс, что «Укрзалізниця» все-таки сумеет наладить работу. Сумела же она доставить в порты прошлый рекордный урожай. Благодаря слаженной работе «Укрзалізниці» и морских портов сократились конвенции поставки вагонов. То есть «Укрзалізниця» стала меньше вводить временные ограничения на дальнейшую погрузку зерна на станциях отправления (запрет обычно вводят из-за того, что порты не успевают обрабатывать уже прибывшие составы).

«Чтобы эффективно использовать собственный железнодорожный парк, необходимо довести оборот вагона до семи суток, а в пиковые периоды - до 5,7 суток. Кстати сказать, в ноябре 2014 и октябре 2015 годов мы достигали такого показателя», - отмечал начальник департамента управления движением ПАО «Укрзалізниці» Виталий Алейник. А вот в первом полугодии 2016 года оборачиваемость зерновоза составила 10,2 суток. Осенью она снизилась до 9,4 суток, но достичь оптимальных 5,7 суток так и не удалось.

Сами зернотрейдеры говорят, что при распределении зерновозов задействованы коррупционные схемы. Например, свободные вагоны вдруг появляются за старую-добрую взятку.

Глава «Укрзалізниці» Войцех Балчун обещает решить эту проблему за счет автоматизированной системы распределения пустых вагонов. Но в декабре компания еще только начинала ее тестировать, и переводить на нее будут сначала цементовозы и крытые вагоны. Весь же парк грузовых вагонов будет работать по этой системе уже в следующем году. «Укрзалізниця» также обещает увеличить парк зерновозов. 300-500 зерновозов намерена построить также Государственная продовольственно-зерновая корпорация.

В свою очередь руководитель компании «Гермес-Трейдинг» Юрий Скичко говорит о необходимости дать возможность частникам оперировать также собственными локомотивами. «Для этого нужно как можно скорее принять закон о железнодорожном транспорте. Здесь важна взвешенная тарифная политика, понимание долгосрочной стратегии, чтобы можно было делать инвестиции», - сказал он Hubs. Но все это - длительный процесс, и он не перекроет сегодняшнего дефицита.

Конкуренты не спят

Зернотрейдеры уверяют, что сложности с логистикой повлияют на конкурентоспособность украинских трейдеров на мировом рынке. «Уже в январе 2017 года на мировой рынок выйдут поставщики зерна из США, что фактически выбьет украинское зерно из этой ниши, поскольку американский продукт является более качественным, а его цена не будет сильно отличаться от украинской», - уверяет президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко.

Кроме того, в отрасли говорят о том, что свои позиции на азиатских рынках намерена восстановить Австралия - один из крупнейших экспортеров пшеницы. В последние годы она проигрывала конкуренцию Украине и России, был меньший урожай. Но в 2016/2017 маркетинговом году Австралийское бюро по сельскохозяйственным ресурсам и экономике прогнозирует урожай пшеницы примерно в 32 млн тонн, что превысит зафиксированный пять лет назад рекордный показатель в 29,9 млн тонн. И Австралия обычно тратит на доставку в Азию тонны зерна на $10 меньше, чем черноморские поставщики.

Впрочем, пока украинское зерно конкуренцию выдерживает. Так, сейчас стоимость той же австралийской пшеницы составляет $185 за тонну, украинская же пшеница экспортируется по $178-180 за тонну.

«Конкуренция была всегда, и в дальнейшем она тоже будет. Цены на пшеницу в портах FOB (продавец доставляет товар в порт и грузит на судно, а доставку, разгрузку и т. д. оплачивает покупатель - Ред.) составляли в прошлую пятницу $176 за тонну в Мексиканском заливе (США). Во Франции - $183 за тонну. Цены на наше зерно вполне выдерживают конкуренцию, - прокомментировала Hubs руководитель аналитического департамента ААА Consulting Agency Мария Колесник. - Правда, с Австралией мы в основном не конкурируем. Она работает на азиатском и тихоокеанском рынках, и австралийская пшеница в большей мере высокопротеиновая и более дорогая из-за высокого качества».

Первый заместитель главы правления ГПЗКУ Борис Приходько прогнозирует, что наша пшеница будет поставляться в Таиланд, Индонезию, Филиппины и Южную Корею.

«Незначительную долю в экспорте пшеницы по итогам первых двух месяцев занимают ЕС и Египет. Также поддержку рынку оказывает снижение импортной пошлины на пшеницу до 10% властями Индии, что имеет на рынок позитивное влияние. Индия сегодня рассматривается трейдерами как достаточно перспективный рынок сбыта», - сказал он в интервью АПК-Информ.

В то же время проблем с логистикой это не уменьшает. «Конечно, в дальнейшем нужно углублять Днепр, улучшать условия для речных перевозок. Но государство не спешит это делать. В свою очередь и многие аграрии не готовы играть по правилам и возить зерно без перегруза автотранспортом», - отмечает Колесник.

Как уже отмечали эксперты, возить зерновые автотраспортом без перегруза зернотрейдерам попросту не выгодно - это уменьшает маржу их бизнеса. Правда, какая эта самая маржа, зерновики говорить также не любят.

По подсчетам Госстата, в прошлом маркетинговом году рентабельность производства пшеницы составляла 36,4%, ячменя - 28,3%, а кукурузы - 50,3%. Но это рентабельность выращивания, без экспортной составляющей.

Один из руководителей компании-зернотрейдера рассказал Hubs, что в нынешних условиях маржа в их бизнесе ничтожна - только несколько долларов с тонны, в зависимости от разных факторов.

Но отправлять зерно на экспорт трейдеры будут в любом случае, даже с более высокими расходами на логистику. Ведь они должны выполнить взятые на себя ранее обязательства перед иностранными покупателями.

Поэтому, если недополученная прибыль на чем-то и скажется, то только на будущем урожае. Аграрии будут вынуждены на чем-то экономить, например, на тех же удобрениях, а от этого может пострадать качество продукции.

К слову, за 2015/2016 МГ Украина уже получила 48 нотификационных уведомлений относительно качества зерна, - сообщили в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов. «В этом году Украина получила рекордное количество претензий по качеству. Больше всего, 35 претензий, - от дружественной Индонезии. Правда, существует версия, что это попытка сбить цену. Но куда ее сбивать? Цена ценой, а за качеством смотреть нужно, здесь нужна настоящая агрономия, продвинутая. Мы опережаем многих западных фермеров по мастерству земледелия, но наша аграрная наука безнадежно отстает от западной», - уверен редактор журнала «Зерно» Юрий Гончаренко.