В ЕС озвучили условия выдачи Украине очередного транша

Европейская комиссия выделит Украине второй транш макрофинансовой помощи после выполнения определенных условий.

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

«Мы настроены предлагать политическую, финансовую и техническую поддержку, особенно в это время кризиса в ответ на пандемию COVID-19 и на преодоление социальных и экономических последствий. Этот первый транш в размере 600 млн евро чрезвычайной макрофинансовой помощи подтверждает солидарность ЕС с Украиной и наше длительное тесное сотрудничество», - отметил исполнительный вице-президент Еврокомиссии по направлению «Экономика, которая работает для людей и финансовых услуг» Валдис Домбровскис.

Отмечается, что выделение Украине первого транша макрофинансовой помощи должно способствовать макрофинансовой стабильности. Это, в свою очередь, должно позволить распределить ресурсы для смягчения серьезных негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса.

Выделение этих средств стало возможным благодаря подписанию и ратификации соответствующего меморандума, а также благодаря возобновлению сотрудничества Украины в соответствии с программой Международного валютного фонда и благодаря обязательству соблюдать согласованную с ЕС программную политику.

В Еврокомиссии отмечают, что, учитывая срочность макрофинансовой поддержки, первый транш не зависит от выполнения каких-либо специфических программных условий.

«Выделение второго транша будет обусловлено выполнением восьми конкретных мер, предусмотренных меморандумом о взаимопонимании», - отмечают в Еврокомиссии. В частности, речь идет об управлении государственными финансами, борьбе с коррупцией, улучшении бизнес-климата и управлении государственными предприятиями.

В этой связи, Еврокомиссия тесно сотрудничает с украинской властью над своевременным выполнением этих согласованных программных условий.