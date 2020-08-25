Еврокомиссия одобрила предложения для увеличения торговли с Украиной

Европейская комиссия приняла пакет предложений, направленных на увеличение торговли между Европейским Союзом и странами, использующими конвенцию Пан-Евро-Мед, среди которых и Украина, для помощи в экономическом восстановлении после пандемии коронавируса.

Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе европейского ведомства.

«Сегодняшние предложения модернизируют преференциальные торговые соглашения ЕС с 20 торговыми партнерами из Пан-Евро-Мед, делая соответствующие "правила происхождения"в этих соглашениях более гибкими и удобными для бизнеса», - говорится в пресс-релизе.

Одобренные предложения вносят поправки в двусторонние соглашения ЕС с Исландией, Лихтенштейном, Норвегией, Швейцарией, Фарерскими островами, Турцией, Египтом, Израилем, Иорданией, Ливаном, Палестиной, Грузией, Молдовой, Украиной, Албанией, Боснией и Герцеговиной, Северной Македонией, Черногорией, Сербией и Косово.

Отмечается, что эти "Правила происхождения" необходимы в рамках любого торгового соглашения, поскольку они определяют, какие товары могут пользоваться преференционным режимом. Более того, они позволяют таможенникам проверить происхождение товара и позволяют бизнесу доказать происхождение их товара. При соблюдении всех необходимых требований товары с преференциальным происхождением могут ввозиться по более низким ставкам пошлин или даже с нулевой ставкой, в зависимости от режима преференциального тарифа.

Как известно, в двусторонней торговле между Украиной и Европейским Союзом с 1 января 2019 года начато применение положений Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения.

Сейчас участниками Конвенции являются 25 сторон, а именно: ЕС, страны ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), Албания, Алжир, Босния и Герцеговина, Грузия, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Косово, Македония, Марокко, Молдова, Палестина, Сербия, Сирия, Тунис, Турция, Украина, Фарерские острова и Черногория.

На практике применение положений Конвенции Пан-Евро-Мед означает, что украинский производитель сможет закупать сырье или комплектующие у одной из сторон - участников Конвенции, а готовую продукцию экспортировать в другую участницу Конвенции без уплаты пошлины или по сниженной ставке пошлины. Это будет способствовать открытию новых производственных мощностей, лучшему использованию производственного потенциала, привлечению в региональные и международные цепи создание добавленной стоимости.