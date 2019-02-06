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Кабмин утвердил внедрение с марта 2019 года выплаты субсидии наличными
13:59 06.02.2019 |
Кабинет Министров ввел механизм начисления субсидий наличными параллельно с безналичным их получением с марта.Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду, передают Українськi Новини.
"Необходимость принятия проекта акта состоит в введении альтернативного механизма предоставления жилищных субсидий непосредственно получателям в наличной форме, который направлен на стимулирование их к рациональному потреблению коммунальных услуг", - говорится в пояснительной записке к документу.
Предусмотрено, что выплата жилищных субсидий пенсионерам будет производиться через Пенсионный фонд перечислением средств на пенсионные счета или через акционерное общество "Укрпочта", для остальных - через Государственный Ощадный банк.
Постановление вступает в силу со дня опубликования и применяется с 1 февраля.
Госбюджет-2019 предусматривает субвенцию местным бюджетам на предоставление жилкомуслуг в размере 35 млрд гривен и бюджетную программу по предоставлению льгот и субсидий на оплату жилкомуслуг в денежной форме 20 млрд гривен.
Как сообщали Українськi Новини, ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что наличный механизм монетизации субсидий заработает с марта параллельно с безналичным.
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