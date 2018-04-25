Открытые данные в 2017г принесли экономике Украины $700 млн - исследование

Открытые данные в 2017 году принесли экономике Украины более $700 млн, или 0,67% ВВП, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевской школой экономики (KSE) в партнерстве с Open Data Institute (London).

"Если Украина продолжит работу с открытыми данными, в частности опубликует наборы данных из правительственного постановления №835, то экономическая выгода от открытых данных до 2025 года составит до $1,4 млрд, или 0,92% ВВП", - сказал сотрудник KSE Артур Ковальчук, являющийся одним из авторов исследования.

Исследование показало, что сегодня порядка 3-4 тыс. человек непосредственно работают с открытыми данными, а дальнейшее развитие направления приведет к потребности в персонале с опытом в сборе, анализе и использовании данных.

Кроме того, по словам руководителя проекта USAID/UK "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах" Петра Матияшека, согласно исследованию, потенциал открытых данных в Украине полностью сопоставим с таким показателем в ЕС. Так, согласно исследованиям Capgemini, прогноз прямого эффекта от открытия данных органов власти в странах ЕС к 2020 году колеблется в пределах 0,37-1,58% ВВП (EUR55,3 млрд).

Исследование проводилось при поддержке Государственного агентства по вопросам электронного правительства и является первой попыткой оценить прямой экономический эффект от открытия данных государственных структур и тот потенциал, который эти данные создают для национальной экономики.

Результаты исследования, методология и другие данные доступны по ссылке tapas.org.ua

