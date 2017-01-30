Министерство финансов планирует представить законопроект о создании Финансовой полиции на заседании Кабинета Министров в среду, 1 февраля.

Об этом в эфире телеканала "Громадське ТВ" сообщил министр финансов Александр Данилюк, передают Українські Новини.

"В следующую среду законопроект будет вынесен на заседание Кабмина", - заявил Данилюк.

Он уверен, что на заседании Кабмина законопроект будет одобрен и затем направлен в Верховную Раду.

Также он прокомментировал слова председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова о том, что ликвидация налоговой милиции является законодательным казусом.

"Неизвестно, кто еще является казусом", - сообщил Данилюк.

Как сообщали Українські Новини, в конце 2016 года из-за технической ошибки Верховная Рада фактически объявила налоговую милицию вне закона уже с 1 января 2017 года.

В связи с этим Минфин подготовил законопроект о создании Финансовой полиции.

Законопроект предусматривает смену силового подхода работы данного органа на аналитический, а также сокращение его штата с 15 000 до 2 500 человек.

Также будут прописаны принципы невмешательства в работу честного бизнеса, обновления персонала в ходе проведения прозрачного конкурса и создания независимой отборочной комиссии, при этом представители силового блока будут составлять не более 25% от общего штата, а размер заработной платы работников уменьшит риск коррупции и даст возможность привлечь лучшие кадры.